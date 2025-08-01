Newcastle'dan Liverpool'un Isak teklifine ret!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Liverpool'un Alexander Isak için yaptığı 140 milyon Euro'luk teklifini reddetti.
Transfer döneminin en çok para harcayan kulübü olan Liverpool, yeni bir rekor için resmi girişimlere başladı.
140 MİLYON EURO'YA RET!
The Athletic'in haberine göre; Merseyside ekibi, Alexander Isak için Newcastle United'a 140 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak siyah-beyazlılar bu teklif reddetti.
Newcastle'ın Güney Kore turuna katılmayan İsveçli golçü, Liverpool'a transfer olmak istediğini açıkça beyan etmişti.