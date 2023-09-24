Newcastle United'dan, Sheffield United'a farklı tarife: 8-0

Premier Lig'in 6. haftasında Sheffield United ile Newcastle United, Bramall Lane'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı mücadeleden 8-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Newcastle United puanını 9'a çıkardı. Ligde henüz galibiyet alamayan ve kötü gidişata dur diyemeyen Sheffield United'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Gelecek hafta Newcastle evinde Burnley ile mücadele edecek. Sheffield ise West Ham United'ı konuk edecek.