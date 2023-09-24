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        Haberler Spor Futbol İngiltere Newcastle United'dan, Sheffield United'a farklı tarife: 8-0 - Futbol Haberleri

        Newcastle United'dan, Sheffield United'a farklı tarife: 8-0

        Newcastle United, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sheffield United'ı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Newcastle'da gollerin farklı futbolcular kaydetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 20:59 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:59
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        Newcastle United'dan tarihi skor!
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        Premier Lig'in 6. haftasında Sheffield United ile Newcastle United, Bramall Lane'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı mücadeleden 8-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

        Newcastle'ın gollerini 21. dakikada Sean Longstaff, 31. dakikada Dan Burn, 35. dakikada Sven Botman, 56. dakikada Callum Wilson, 61. dakikada Anthony Gordon, 68. dakikada Miguel Almiron, 73. dakikada Bruno ve 87. dakikada Alexander Isak kaydetti.

        Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Newcastle United puanını 9'a çıkardı. Ligde henüz galibiyet alamayan ve kötü gidişata dur diyemeyen Sheffield United'ın ise 1 puanı bulunuyor.

        Gelecek hafta Newcastle evinde Burnley ile mücadele edecek. Sheffield ise West Ham United'ı konuk edecek.

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