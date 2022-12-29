Neymar, 2017’den bu yana Ligue1’de toplam 5 kırmızı kart gördü. Bu zaman zarfında Ligue1’de Brezilyalı oyuncudan daha fazla kırmızı kart gören bir oyuncu olmadı.

Neymar, gördüğü kırmızı kart sonrasında 1 Ocak 2023’te Ligue1 ikincisi Lens’e karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.