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Neymar'ın kız kardeşi ünlü bir isim çıktı! Yıldız futbolcunun kardeşinin pozları sosyal medyada çok konuşuldu!

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın kız kardeşi de ülkesinde en az kendisi kadar popüler. Ünlü futbolcunun kardeşi Instagram'da yayınladığı fotoğraflarıyla binlerce beğeni ve yorum alıyor. İşte Katar Dünya Kupası'nda Neymar'ı yalnız bırakmayan kardeşi Rafaella...

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  • Neymar'ın kız kardeşi ünlü bir isim çıktı! Yıldız futbolcunun kardeşinin pozları sosyal medyada çok konuşuldu!

    Neymar'ın kardeşi Rafaella Santos sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Fenomen ismin gönderilerine iki gün içerisinde 53.000 beğeni geldi. 
  • Neymar'ın kız kardeşi ünlü bir isim çıktı! Yıldız futbolcunun kardeşinin pozları sosyal medyada çok konuşuldu!

    NEYMAR KİMDİR?

    5 Şubat 1992 yılında dünyaya gelen Neymar'ın tam adı Neymar da Silva Santos Júnior olarak bilinmektedir. Ünlü futbolcu 2009 Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi olmuştur.
  • Neymar'ın kız kardeşi ünlü bir isim çıktı! Yıldız futbolcunun kardeşinin pozları sosyal medyada çok konuşuldu!

    Dünyaca ünlü futbolcunun kız kardeşide en az kendisi kadar ünlüdür. Neymar'ın kardeşi Rafaella Santos, Instagram'da 5.7 milyon takipçisi olan bir influencerdır.
  • Neymar'ın kız kardeşi ünlü bir isim çıktı! Yıldız futbolcunun kardeşinin pozları sosyal medyada çok konuşuldu!

    İşte Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos...
  • Neymar'ın kız kardeşi ünlü bir isim çıktı! Yıldız futbolcunun kardeşinin pozları sosyal medyada çok konuşuldu!

    Rafaella Santos Instagram'da 5.7 milyon takipçiye sahip...
  • Neymar'ın kız kardeşi ünlü bir isim çıktı! Yıldız futbolcunun kardeşinin pozları sosyal medyada çok konuşuldu!

    Rafaella Santos ve Neymar arasında 3 yaş vardır. Dünyaca ünlü futbolcu büyüktür.
  • Neymar'ın kız kardeşi ünlü bir isim çıktı! Yıldız futbolcunun kardeşinin pozları sosyal medyada çok konuşuldu!

    Rafaella Santos, sosyal medya fenomenliğinin yanında girişimcilikle de uğraşmaktadır.
  • Neymar'ın kız kardeşi ünlü bir isim çıktı! Yıldız futbolcunun kardeşinin pozları sosyal medyada çok konuşuldu!
  • Neymar'ın kız kardeşi ünlü bir isim çıktı! Yıldız futbolcunun kardeşinin pozları sosyal medyada çok konuşuldu!
  • Neymar'ın kız kardeşi ünlü bir isim çıktı! Yıldız futbolcunun kardeşinin pozları sosyal medyada çok konuşuldu!
  • Neymar'ın kız kardeşi ünlü bir isim çıktı! Yıldız futbolcunun kardeşinin pozları sosyal medyada çok konuşuldu!

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