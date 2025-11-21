Habertürk
        Nice - Paris kaç kilometre? Nice - Paris arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Fransa'nın cıvıl cıvıl güney sahil kenti Nice ile ülkenin romantik başkenti Paris arasındaki yolculuk, her gün birçok kişinin çeşitli amaçlarla geçtiği bir rotadır. Kültürel özellikleri ile dikkat çeken rota, güzel manzaralarıyla geçenleri büyüler. Rivieranın mavi sularından, Lyon'un tarihi şehir dokusuna ve sonunda Paris'in ikonik sokaklarına uzanan bu yolculuk hakkında bilgi almak istiyor olabilirsiniz. Peki Nice - Paris kaç kilometre?

        Giriş: 21.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:50
        Nice - Paris kaç kilometre?
        Tatil planlayanlar, iş seyahati yapanlar veya Fransa’yı keşfetmek isteyenler için Nice - Paris rotası dikkat çekicidir. Ulaşım seçenekleri de oldukça esnektir. Araba, tren, otobüs veya uçak ile bu iki şehir arasında seyahat etmek kolayca mümkün olur. Peki Nice - Paris mesafe ne kadar? Yolculuk süresi nasıl değişir? Detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        NİCE - PARİS ARASI KAÇ km?

        Nice - Paris kaç km? İki şehir arasında kuş uçuşu hesaplanan mesafenin ortalama olarak 686 km olduğu bilgisi vardır. Ancak kara yolu ile gidildiğinde mesafe, seçilen rotaya bağlı olarak 930–932 km civarına çıkar. Bunun yanı sıra kullanılan araca göre de km değişebilir.

        NİCE - PARİS ARASI MESAFE NE KADAR?

        Nice - Paris mesafe ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler;

        • Kuş uçuşu (hava yolu): Yaklaşık 686 km.
        • Kara yolu (araba): Yaklaşık 930 km uzunluğunda bir rota izlenir.

        Sözü geçen mesafeler; rotanın doğrudanlığına, otoyolların kullanılıp kullanılmadığına ve durak noktalarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

        NİCE - PARİS ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Nice - Paris ne kadar sürede gidilir? Süreler aşağıda detaylı şekilde verilmiştir;

        • Trenle: TGV (hızlı tren) ile Nice Ville istasyonundan Paris’e ulaşmak yaklaşık 5 saat 50 dakika ile 6 saat arası sürer.
        • Araba: Kara yoluyla yapılan sürüş, trafik ve molalar dahil edildiğinde yaklaşık 7 saat 44 dakika sürebilir.
        • Otobüsle: Uzun bir otobüs rotasıdır. Ancak çoğunlukla tren ve uçaktan daha uzun sürer. Bazı yolcular, bu yolculuğun 13 saate çıktığını aktarmıştır.
        • Uçakla: Nice Havalimanı’ndan Paris’e uçuş, check-in ve havaalanı işlemleriyle beraber toplamda yaklaşık 3-4 saat kadar sürebilir.

        NİCE - PARİS ARASI NASIL GİDİLİR?

        Nice’ten Paris’e çeşitli ulaşım yolları şöyledir;

        • Tren (TGV): Nice Ville istasyonundan Paris Gare de Lyon ya da başka Paris istasyonlarına doğrudan seferler bulunur.
        • Araba: A8 otoyolunu ve ardından A6/A7 gibi otoyolları kullanarak Lyon ve diğer şehirlerden geçerek Paris’e varabilirsiniz.
        • Otobüs: Çeşitli firmalar Nice-Paris seferleri düzenler.
        • Uçak: Nice Côte d’Azur Havalimanı’ndan Paris Charles de Gaulle veya Orly Havalimanı’na uçuşlar bulunur.

        NİCE GEZİLECEK YERLER

        • Promenade des Anglais: Nice’in simgelerinden biri olarak kabul edilir. Sahil boyunca uzanan ünlü yürüyüş yolunu kapsar.
        • Eski Şehir (Vieux Nice): Dar sokakları, renkli binaları ve geleneksel pazarı ile büyüleyici bir bölge olarak bilinir.
        • Castle Hill (Colline du Château): Şehri kuşbakışı izlemek için harika bir gözlem noktasıdır.
        • Marc Chagall Ulusal Müzesi: Ressam Chagall’ın eserlerine adanmış özel bir müze olarak göze çarpar.
        • Matisse Müzesi: Heykelleriyle meşhur sanatçı Matisse’in koleksiyonunu içerir.

        PARİS GEZİLECEK YERLER

        • Eyfel Kulesi: Paris’in ve dünyanın en ikonik simgelerinden biri olarak bilinir.
        • Louvre Müzesi: Mona Lisa ve daha fazlasını görebileceğiniz devasa sanat koleksiyonuna sahiptir.Notre-Dame Katedrali: Tarihi ve gotik mimarisiyle büyüleyici bir yapı olarak göze çarpar.
        • Montmartre ve Sacré-Cœur Bazilikası: Şehrin yüksek bir tepesinde manzaralı bir bölge olarak bilinir.
        • Champs-Élysées & Arc de Triomphe: Paris’in lüks alışveriş caddesini bünyesinde barındırır.
        • Seine Nehri Turu: Nehir boyunca tekneyle gezerek Paris’in manzaralarını su üstünden izleme fırsatı sunar.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
