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Haberler Dünyadan Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby vefat etti! 7 yılda 2 acı...
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Nick Cave'in büyük dramı: En büyük oğlu da hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü müzisyen Nick Cave'in en büyük oğlu Jethro Lazenby'nin 31 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cave, 7 yıl önce de Brighton'da bir uçurumdan düşen çocuğu Arthur'un vefatıyla sarsılmıştı...

Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby vefat etti! 7 yılda 2 acı...
7 yılda 2 evlat acısı!
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HABERTURK.COM

Önümüzdeki ağustos ayında Türkiye'deki hayranlarıyla İstanbul konserinde buluşmaya hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Nick Cave’in en büyük oğlu Jethro Lazenby’den acı haber geldi. 31 yaşındaki Lazenby, hayatını kaybetti.

Mart ayında annesine saldırmaktan tutuklanan Jethro Lazenby’a vefatından önce şizofreni teşhisi konduğu da belirtildi. Hapiste tutulan Jethro Lazenby'ın geçen hafta serbest bırakıldığı öğrenildi.

ACI HABERİ KENDİSİ DUYURDU

Oğlunun vefat haberini bizzat duyuran Cave, "Büyük bir üzüntüyle söylemek isterim ki oğlum Jethro yaşamını yitirdi. Bu zamanlarda ailemizin mahremiyetine saygı gösterdiğiniz için minnettar olacağız." dedi.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

1991 yılında Nick Cave ve Beau Lazenby’nin oğlu olarak dünyaya gelen ve kariyerine manken olarak devam eden Lazenby, Avustralya’da yaşadıktan sonra taşınmıştı.

Nick Cave, daha önce kendisiyle 7-8 yaşlarına kadar tanışmayan Jethro Lazenby hakkında verdiği bir röportajda, "Hayattaki en büyük pişmanlığım onunla çocukluk yıllarında ilgilenmemem olmuştur. Fakat şimdi iyi bir ilişkimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Dört oğlu olan Nick Cave, 7 yıl önce Brighton’da bir uçurumdan düşen 15 yaşındaki oğlu Arthur’u da yitirmişti.

"ACIDAN İLHAM ALIYOR"

"The Bad Seeds" adlı grubuyla birlikte yaptığı çalışmalarla müzik dünyasının unutulmazları arasına giren Nick Cave'in, hayatında başka trajediler de var.

"Karanlıklar Prensi" olarak anılan Cave, henüz 19 yaşındayken bir trajik kazasında babasını kaybetmişti. Birçok uzmana göre; Avustralya doğumlu olan Nick Cave'in karamsar bakış açısı bu olaydan kaynaklanıyor. Müzisyenin bu büyük acıdan ilham aldığı konuşuluyor.

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