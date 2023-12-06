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        Haberler Dünyadan Nicolas Cage'den emeklilik itirafı - Magazin haberleri

        Nicolas Cage'den emeklilik itirafı

        Emeklilik planını hazırlayan Nicolas Cage, "Belki 3 - 4 film daha yapabilirim. Sinema konusunda söylemem gereken şeyleri söylediğimi hissediyorum. Oyunculuk performansımı elimden geldiğince ileri götürdüğümü düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 09:17 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:17
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        Hollywood yıldızı Nicolas Cage, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Cage, 'Vanity Fair'e konuştu.

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        "BELKİ 3 - 4 FİLM DAHA YAPABİLİRİM"

        Emekliliğe dair planlarını sıralayan 59 yaşındaki Nicolas Cage, "Emeklilik planımı sağlamlaştırmaya başlıyorum. Belki 3 - 4 film daha yapabilirim" şeklinde konuştu.

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        "GEREKEN ŞEYLERİ SÖYLEDİĞİMİ HİSSEDİYORUM"

        Kariyerinin en parlak dönemini 1990'lı yıllarda yaşayan oyuncu, "Sinema konusunda söylemem gereken şeyleri söylediğimi hissediyorum. Oyunculuk performansımı elimden geldiğince ileri götürdüğümü düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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        "EĞER YETERİNCE ŞANSLIYSAM 15 YILIM DAHA VAR"

        Yazar babası August Coppola'nın 75 yaşında vefat ettiğini dile getiren Cage, "Eğer yeterince şanslıysam 15 yılım veya daha fazlası da var. Babamı örnek alarak bu 15 yılda ne yapmak isterim? Ailemle vakit geçirmek istediğimi çok net hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

        Fotoğraflar: AP

        #Nicolas Cage
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