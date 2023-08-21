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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Nicolas Dominguez transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Nicolas Dominguez'de Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip çıktı!

        Fenerbahçe ve Galatasaray, Wilfried Zaha ve Fred transferlerinden sonra bir kez daha karşı karşıya geldi. İki kulübün de ilgilendiği Nicolas Dominguez'de temsilcilerimize yurt dışından rakip çıktı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 15:03
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        İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın formasını giyen ve Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Nicolas Dominguez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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        Tyc Sports'ta yer alan habere göre İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest, Arjantinli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

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        Nottingham Forest'ın oyuncu için 15 milyon Euro bonservis ücreti ödemeye hazırlandığı belirtilen haberde, oyuncunun İngiltere'de oynama isteği yüzünden teklifin kabul edilmesinin beklendiği ifade edildi.

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        2019/20 sezonunun devre arası transfer döneminde Velez Sarsfield'dan Bologna'ya katılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı mavili forma ile çıktığı 110 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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        Dominguez, Arjantin Milli Takımı ile de 11 maçta sahada yer alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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        Galatasaray'ın Arjantinli oyuncu için yaptığı teklifin 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olduğu öne sürülmüştü.

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        İtalyan basınında çıkan haberlere göreyse sarı-kırmızılılar, Dominguez için 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı.

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        Fenerbahçe'nin teklifinin de 10 milyon Euro civarında olduğu öne sürülmüştü.

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