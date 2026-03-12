Canlı
        Nicole Kidman en kötü öpüşme deneyimi yaşadığı aktörü açıkladı

        Nicole Kidman, ekranda öpüşürken en tiksindiği oyuncunun, öpüşme sahnesinden önce falafel yediğini anlattı

        "O an iğrendim"

        Nicole Kidman, ekranda en az öpüştüğü oyuncunun adını açıkladı. 58 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, 2017'de 'Big Little Lies' dizisinde Alexander Skarsgård ile öpüştüklerinde nasıl iğrendiğini anlattı.

        Katıldığı bir podcast yayınında, "Alexander Skarsgård, Big Little Lies'taki sahneleri çekmeden önce falafel sandviç yediğinde, 'Hayır, hayır, hayır Alex. Sana aşık olmam ve seni öpmem gerekiyor, falafelleri şimdi kaldır' dedim" ifadesini kullandı.

        'Eminim bir daha asla falafel yemedi. Dedim ki, 'Artık falafel yok. Öpüşmeden önce yok, sevişmeden önce yok'" sözlerini kullanan Kidman, "Ağız kokusuna tahammül edemiyorum. Bu benim için kabul edilemez bir durum. Dünyanın en yakışıklı, en güzel erkeği olabilirsiniz, ama ağız kokusuyla yanıma gelirseniz, 'hayır' derim" şeklinde konuştu.

        Kidman şu sözleri ekledi: Eğer "Üzerime nefes ver" dersem ve geri çekilmek zorunda kalırsam, vay haline, ben yokum! Bana ne kadar para teklif ederseniz edin...

        Nicole Kidman ve Alexander Skarsgård, 'Big Little Lies' dizisinde, her şeye sahip gibi görünen bir çifti canlandırdı. Kapalı kapılar ardında adam kadına şiddet uyguluyordu.

        Kidman, podcast söyleşisinde ayrıca, Covid sonrasında geçici olarak koku alma duyusunu kaybettiğinde rahatladığını da açıkladı: Sonunda özgürdüm.

        Ünlü oyuncu, en güzel kokan ünlü ismi de "Rihanna" diye açıkladı.

