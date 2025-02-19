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        Haberler Dünyadan Nicole Kidman'ın evi soyuldu - magazin haberleri

        Nicole Kidman'ın evi soyuldu

        Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın eşi Keith Urban ve iki kızıyla paylaştığı Los Angeles'taki evine hırsız girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 10:33 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:33
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        Evi soyuldu
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        Ünlü oyuncu Nicole Kidman ile şarkıcı Keith Urban'ın Los Angeles'taki evleri soyuldu. İki çocuklu ünlü çiftin soygun esnasında evde olmadığı ancak çalışanlardan biri sayesinde hırsızın kaçtığı öğrenildi.

        Eve camı kırarak giren hırsızın, personelin geldiğini duyunca evden dışarı çıkarak kaçtığı aktarıldı.

        Hırsızın evden ne kadar eşya çaldığı henüz bilinmiyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, henüz bir tutuklama olmadığı öğrenildi.

        Yakın zamanda Los Angeles'ta ve ABD genelinde pek çok ünlünün mülküne soygun yapıldı. Bir çoğunun Güney Amerika'daki organize hırsızlık çeteleriyle bağlantılı olduğuna inanılıyor.

        Nicole Kidman ile Keith Urban, evlerini 2008'de 4,7 milyon dolara aldı. 380 metrekarelik beş yatak odalı ev, 1965'te inşa edildi. Evin geniş pencereleri kanyon manzaralı.

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        #Nicole Kidman
        #Keith Urban
        #soygun
        #hırsızlık
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