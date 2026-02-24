Canlı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ve fişek ele geçirilirken, 5'i tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:35
        Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20-23 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 7 şüpheliyi yakaladı.

        İKAMET VE ARAÇLARDA ARAMALAR YAPILDI

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 126,32 gram sentetik uyuşturucu, 68 gram esrar, 23 sentetik hap, telsiz, tabanca, 8 fişek ve 3 cam aparatı ele geçirildi.

        5 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Erzurum'da sis nedeniyle zincirleme kaza: yaralılar var

        Erzurum'da sis nedeniyle zincirleme kaza: yaralılar var.  (DHA)  

