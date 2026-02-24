Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ve fişek ele geçirilirken, 5'i tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20-23 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 7 şüpheliyi yakaladı.
İKAMET VE ARAÇLARDA ARAMALAR YAPILDI
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 126,32 gram sentetik uyuşturucu, 68 gram esrar, 23 sentetik hap, telsiz, tabanca, 8 fişek ve 3 cam aparatı ele geçirildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
