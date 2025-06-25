Nigel Hayes-Davis: Hep birlikte çok iyi iş çıkardık

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup eden ve seride durumu 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun oyuncularından Nigel Hayes-Davis, açıklamalarda bulundu.

"HEP BİRLİKTE ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK"

Şampiyonluğu değerlendiren Davis, "Çok iyi iş çıkardık. Çok iyi bir koça ve oyuncu grubu sahip bir takıma karşı oynadık ama biz de özel bir takımız. Fenerbahçe basketbolu için 3 kupayla en iyi sezonu geçirdik.

Son 2 ayı sakatlıklarla geçirdim. Takımıma yardım etmem gerekiyordu. Elimizden geleni yapmak zorundaydık. 10 ay olsun, ne olursa olsun, hep birlikte çok iyi iş çıkardık. 3 farklı kulvarda şampiyon olduk. Parçası olduğum için mutluyum." dedi.