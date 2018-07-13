Televizyon programında Kurtlar Vadisi Darbe adlı dizi hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları sonucunu çıkaran yorumlar yaptığı gerekçesiyle 8 yıl 4'aya kadar hapis istemiyle yargılanan Nihat Doğan hakim karşısına çıktı. Darbe girişiminden 15 gün sonra Pana Film'in Kurtlar Vadisi Darbe ismini satın aldığının gündeme düştüğünü belirten Nihat Doğan, "Ulusal medyada bu konu sonuna kadar işlendi. Biz de yapmış olduğumuz programda yorumcu olarak şüphelerimiz noktasında kendilerine soru yönelttik. O dönem haber çıkmasına rağmen sadece Nihat Doğan'ın içinde bulunduğu projeyi mahkeme yoluyla sindirmeye çalışmasını anlamış değilim” dedi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, televizyonda yayınlanan bir programda "Kurtlar Vadisi Darbe" dizisi hakkında yapılan yorumlarda "iftira” ve “hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle programın sunucuları Nihat Doğan ve Ömür Varol'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin "iftira" ve "hakaret" suçlarından 8 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya hakkında zorla getirme kararı bulunan Nihat Doğan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Nihat Doğan sanatçı ve televizyon yorumcusu olduğunu söyleyerek 5 bin lira gelirinin bulunduğunu belirtti.



“BASINDA SORULAN SORULARI PROGRAMDA YÖNELTTİK”

15 Temmuz darbe girişiminden 15 gün sonra Pana Film'in Kurtlar Vadisi Darbe ismini satın aldığının gündeme düştüğünü belirten Nihat Doğan, “Ulusal medyada bu konu sonuna kadar işlendi. Biz de yapmış olduğumuz programda yorumcu olarak şüphelerimiz noktasında kendilerine soru yönelttik. Sorular da basında sorulan sorulardı. Açıkçası Necati Şaşmaz beyi tanımam. Kendisiyle husumetim de yoktur” dedi.



“DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA FİKİRLERİMİZİ SÖYLÜYORDUK”



Necati Şaşmaz'a FETÖ'cü ve vatan haini demediğini ifade eden Doğan, “Şaşmaz, insanlarin teveccüh duyduğu bir sanatçı arkadaşımızdır. İşin esas paradoksu şudur ki bizim programda gündeme getirdiğimiz konular aslında kendi döneminde sorgulanmış. O dönemin gazetecileri tarafından irdelenmiş konulardı. O dönem Kurtlar Vadisi Darbe ismi gündeme düştüğünde yüzlerce haber çıktı. O dönem haber çıkmasına rağmen sadece Nihat Doğan'ın içinde bulunduğu projeyi mahkeme yoluyla sindirmeye çalışmasını anlamış değilim. Necati Şaşmaz gördüğümüz filmlerinde izlediğimiz kadarıyla milli şuuru topluma empoze edilmesi noktasında da zaman zaman önemli bir misyon üstlenmiştir. Ben yorumcu olarak çalışıyordum. Suça konu programda neler konuşulacağı konusunu yapımcımız belirliyor. Düşünce özgürlüğü kapsamında fikirlerimizi söylüyorduk" diyerek beraatını talep etti.

Mahkeme, taraf avukatlarına beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.



NE OLMUŞTU?



Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yapımcısı Pana Film şirketinin ortakları oyuncu Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat bir televizyon programında Kurtlar Vadisi Darbe dizisinin isminden kaynaklı FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları sonucunu çıkaran yorumlar yapılarak kendilerine hakaret edildiğini ve iftira atıldığını belirtterek şikayetçi oldu. Programı sunan Nihat Doğan, Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek ile yayın sorumlusu Cihad Zembat hakkında "iftira" ve "hakaret" suçlarından 8 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.