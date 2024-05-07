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        Haberler Magazin Nihat Doğan ile Arzu Doğan boşanıyor - Magazin haberleri

        Nihat Doğan boşanıyor

        İki yıl önce evlenen Nihat Doğan ile İranlı eşi Arzu Doğan boşanma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:24
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        Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022'nin Ağustos ayında evlenmiş, çift kısa bir süre sonra da oğulları Badıkan'a kavuşmuştu.

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        Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Evleri ayıran çift, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

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        'KLİP KRİZİ' İDDİASI

        Nihat Doğan ve eşi geçtiğimiz aylarda da ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Çiftin, Nihat Doğan'ın 'Aman Güzel Yavaş Yürü' klibi nedeniyle kıskançlık krizi yaşadığı iddia edilmişti.

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        "SEN BANA ALLAH'IN VERDİĞİ BİR ÖDÜLSÜN"

        Şarkıcı, düğün fotoğraflarına; "Sen, bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" notunu düşmüştü.

        #Arzu Doğan
        #Nihat Doğan
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