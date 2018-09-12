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“Basında aleyhimize başlatılan karalama haberler ve amacı belli olmayan saldırılara karşı herhangi bir yanlış anlaşılmanın oluşmaması ve haklarımızın daha çok zayi edilmemesi ve bireyi olduğum Beyaz Tv ailesinin zarar görmemesi adına soruşturmanın devamı müddetince programlarımıza ara verdiğimizi saygılarımla bildiririm”