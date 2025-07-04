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        Haberler Bilgi Yaşam Nihat Genç kimdir? Gazeteci Nihat Genç kaç yaşında öldü, hastalığı neydi?

        Nihat Genç kimdir? Gazeteci Nihat Genç hayatını kaybetti

        Gazeteci Nihat Genç'ten acı haber geldi. Bir süredir hastanede yoğun bakımda olduğu bilinen Nihat Genç'in ölüm haberiyle birlikte hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Ünlü gazeteci ilkokulu İskenderpaşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi ise Trabzon Ticaret Lisesi'nde okuyarak 1974 yılında mezun olmuştur. Eserleri ve televizyon programları vardır. İşte Nihat Genç hakkındaki detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 16:30 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:46
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        Nihat Genç kimdir?
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        Nihat Genç hayatı ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda kansere yakalanan ve hastanede tedavi gören gazeteci-yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında yaşamını yitirdi. Peki Nihat Genç kimdir?

        NİHAT GENÇ KİMDİR?

        1956 yılında Trabzon'un Faroz semtinde doğdu. Ailesi Maçkalıdır 5 kardeşli ailede doğdu. 2 kardeşi ilerleyen yıllarda vefat etti. İlkokulu İskenderpaşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi ise Trabzon Ticaret Lisesi'nde okuyarak 1974 yılında mezun oldu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan 1983 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde ve ardından Kültür Bakanlığı'nda olmak üzere toplam dokuz yıl memur olarak görev yaptı.

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        14 Mart 2025 tarihinde akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. 4 Haziran 2025 yılında sağlık durumu nedeniyle önce yoğun bakıma kaldırıldı, ardından entübe edildi.

        Eserleri

        2011: Yurttaşların Cinlerle Bitmeyen Savaşı

        2011: İşgal Günleri

        2012: Aslanlı Yol'a Doğru

        2012: Bizi Kandırası Umman Bulunmaz

        2013: Direniş Günleri

        2015: İslamcı Erol Nasıl Çıldırdı?

        2016: Yurduma Alçakları Uğratma!

        2017: Nihat Genç'le Veryansın

        2020: Bizim De Günümüz Gelecek

        2021: Saraya Kılınan Namazlar

        2022: Bu Toprağın Dalkavukları

        Televizyon programları

        Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok? (Sky Türk, 2003-2008)

        Nihat Genç ile Veryansın (Avrasya TV, 2008-2011)

        Nihat Genç Ko-nu-şu-yor! (Halk TV, 2012-2013)

        Nihat Genç İle Ver-yansın (Ulusal Kanal, 2013-2018)

        Nihat Genç Veryansın Tv (Youtube Kanalı, 2018-günümüz)

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