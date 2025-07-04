Nihat Genç hayatı ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda kansere yakalanan ve hastanede tedavi gören gazeteci-yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında yaşamını yitirdi. Peki Nihat Genç kimdir?

NİHAT GENÇ KİMDİR?

1956 yılında Trabzon'un Faroz semtinde doğdu. Ailesi Maçkalıdır 5 kardeşli ailede doğdu. 2 kardeşi ilerleyen yıllarda vefat etti. İlkokulu İskenderpaşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi ise Trabzon Ticaret Lisesi'nde okuyarak 1974 yılında mezun oldu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan 1983 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde ve ardından Kültür Bakanlığı'nda olmak üzere toplam dokuz yıl memur olarak görev yaptı.

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14 Mart 2025 tarihinde akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. 4 Haziran 2025 yılında sağlık durumu nedeniyle önce yoğun bakıma kaldırıldı, ardından entübe edildi.

Eserleri

2011: Yurttaşların Cinlerle Bitmeyen Savaşı

2011: İşgal Günleri

2012: Aslanlı Yol'a Doğru

2012: Bizi Kandırası Umman Bulunmaz

2013: Direniş Günleri

2015: İslamcı Erol Nasıl Çıldırdı?

2016: Yurduma Alçakları Uğratma!