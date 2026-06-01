        Nihat Odabaşı'ndan yeni sergi: Obsessions of Beauty

        Nihat Odabaşı'ndan yeni sergi: Obsessions of Beauty

        Yönetmen ve fotoğrafçı Nihat Odabaşı, Obsessions of Beauty sergisinde güzelliğin nasıl üretildiğini, dönüştürüldüğünü ve bir takıntıya dönüştüğünü sorguluyor. Sanatçının ikonik kadın imgelerini bir araya getiren sergi, 2-7 Haziran tarihleri arasında Villa Ipranosyan'da ziyaret edilebilecek

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 11:34
        Nihat Odabaşı'ndan yeni sergi

        Yönetmen ve fotoğrafçı Nihat Odabaşı, Obsessions of Beauty sergisiyle izleyiciyi güzelliğin yeniden inşa edildiği kişisel evrenine davet ediyor.

        Odabaşı’nın görsel dili, yalnızca bir yüzü ya da bedeni kaydetmiyor; onu ışık, kompozisyon, müdahale ve estetik kurgu aracılığıyla yeniden yaratıyor. Bu sergi, “güzel” olanı belgelemekten çok, güzelliğin nasıl üretildiğini, nasıl dönüştürüldüğünü ve nasıl bir takıntıya evrildiğini araştırıyor.

        Obsessions of Beauty, sanatçının yıllar boyunca oluşturduğu ikonik kadın imgelerini, kusursuzluk fikrine duyduğu saplantılı yaklaşımı ve güzelliği bir gerçeklikten çok bir inşa olarak ele alışını görünür kılıyor.

        Her karede kontrollü bir estetik anlayışı hissediliyor; kusurlar siliniyor, detaylar yeniden yazılıyor ve ortaya gerçekle fantezi arasında yeni bir güzellik formu çıkıyor.

        Sergi, izleyiciyi yalnızca fotoğrafa değil, güzelliğin arkasındaki arzuya, manipülasyona ve estetik obsesyona bakmaya davet ediyor.

        Obsessions of Beauty, Nihat Odabaşı’nın bugüne kadar yarattığı görsel dünyanın ardındaki zihinsel ve estetik evreni ilk kez bu denli açık bir biçimde ortaya koyuyor.

        Sergi 2-7 Haziran tarihlerinde Sevil Dolmacı İstanbul, Villa Ipranosyan’da sanatseverleri bekliyor.

