Nijerya ve İran, olimpiyat vizesi aldı

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde M ve N gruplarındaki ikinci karşılaşmalar oynandı.
Nijerya, M Grubu'nda Çin'i 86-73 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve Afrika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
N Grubu'nda ise İran, Filipinler'i 95-75 mağlup ederek ikinci galibiyetine ulaştı ve Asya kıtasından Tokyo 2020'ye katılacak takım oldu.
Turnuvanın 9. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
M Grubu:
Fildişi Sahili-Güney Kore: 71-80
Çin-Nijerya: 73-86
N Grubu:
Tunus-Angola: 86-84
İran-Filipinler: 95-75
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