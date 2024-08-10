ABD merkezli spor giyim markası Nike, Türkiye'de online satışları askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, gümrük mevzuatında yapılan son değişiklikler nedeniyle online siparişlerin durdurulduğu belirtildi.

Firma, gümrük mevzuatında yapılan bu değişikliğin alışveriş deneyimine etkisinin incelediğini bildirdi.

Yaşanan süreçten dolayı müşterilerinden özür dileyen Nike, online siparişlerin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini garanti edemediklerini açıkladı.

E-TİCARETTE GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI DEĞİŞTİ

6 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti bin 500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30 vergi alınacak.