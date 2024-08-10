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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Nike online satışları askıya aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Nike Türkiye'de online satışları askıya aldı

        ABD merkezli spor giyim markası Nike, Türkiye'de online satışları askıya aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin kararda etkili olduğu ve bu değişikliklerin alışveriş deneyimine etkisinin incelediğini bildirildi. Açıklamada, "Siparişlerin zamanında ulaşmasını garanti edemiyoruz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:30
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        Online siparişleri askıya aldı
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        ABD merkezli spor giyim markası Nike, Türkiye'de online satışları askıya aldığını duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamada, gümrük mevzuatında yapılan son değişiklikler nedeniyle online siparişlerin durdurulduğu belirtildi.

        Firma, gümrük mevzuatında yapılan bu değişikliğin alışveriş deneyimine etkisinin incelediğini bildirdi.

        Yaşanan süreçten dolayı müşterilerinden özür dileyen Nike, online siparişlerin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini garanti edemediklerini açıkladı.

        E-TİCARETTE GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI DEĞİŞTİ

        6 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti bin 500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30 vergi alınacak.

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        AB dışında diğer ülkelerden gelen ürünlerden ise yüzde 60 oranında vergi alınacak.

        Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde söz konusu oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

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