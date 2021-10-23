LEVENT VE ŞANSER'DEN 4. SINGLE 'GÜLÇEHRE'

Levent ve Şanser, 4. single'ı ile albüme doğru gidiyor. "Gülçehre", Levent ve Şanser'in dördüncü teklisi. Gülçehre lise yıllarından bu yana müzikal dostluklarını sürdüren ikilinin gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek oluşturdukları hüzünlü bir şarkı.

Şarkının söz yazarı ve bestecisi Levent Gönenç, şarkı hakkında, "Yıllar önce haftalık bir haber dergisinde hayat kadınlarına dair bir yazı yayımlanmıştı. Bu yazının içindeki röportaj beni çok etkiledi. Gülçehre, işte o röportajdan doğdu..." diyor.

Levent ve Şanser'in yeni single'ı "Gülçehre", tüm dijital platformlarda yayımlandı.