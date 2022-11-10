'Niloya'nın galası yapıldı

Yönetmen Arkın Aktaç, "Uzun yıllardır çocukların sevgilisi olan 'Niloya' karakterinin ilk sinema macerası. Niloya’nın dünyasını ve arkadaşlarını beyazperdeye taşımaktan dolayı çok mutluyuz. Senaristimiz Pervin Atamert’in yazdığı, Sentries’in lisans sahibi olduğu bu projeyi hayata geçirdik. Umarım izleyen herkes çok beğenir. Bu filmin de çok sevileceğini düşünüyoruz, devamının geleceğini umut ediyoruz" dedi.

"UMARIM HERKESE İYİ GELİR"

Senarist Pervin Atamert, "Aslında 'Niloya', sevgi dolu ve eğlenceli dünyasıyla uzun yıllardır bizimle. Bu kez biraz daha farklı ve bugün bizimle çok önemli bir sır paylaşacak bu filmde. O yüzden minik dostlarımıza çok dikkatli seyretmelerini rica ediyorum. Umarım herkese iyi gelir" ifadelerini kullandı.