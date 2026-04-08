        Nilperi Şahinkaya: Konuşmayacağım - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya: Konuşmayacağım

        Ünü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Bebek'te görüntülendi. Oyuncu, eski sevgilisi Baturalp Bekar tarafından dolandırıldığı yönündeki iddialara ilişkin soruları cevapsız bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 23:53 Güncelleme:
        "Konuşmayacağım"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Bebek'te objektiflere yansıdı. Şık tarzıyla dikkat çeken oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıt vermedi.

        Şahinkaya, eski sevgilisi Baturalp Bekar tarafından dolandırıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine yalnızca "Konuşmayacağım" demekle yetindi. Oyuncu, açıklama yapmaktan kaçınarak, kendisini bekleyen aracına bindi ve bölgeden uzaklaştı.

        Geçtiğimiz Kasım ayında ilişkileri ortaya çıkan Baturalp Bekar ve Nilperi Şahinkaya, kısa süre öncesine kadar evlilik ve çocuk planları yaptıklarını dile getiriyordu. Ancak birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda noktalayan ikiliden Şahinkaya, ayrılık sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Anlaşarak ayrıldık, bitmesi gerekiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

        Ayrılık sonrası Baturalp Bekar'ın, Nilperi Şahinkaya'nın bilgisi dışında mobil bankacılık üzerinden kendi hesabına defalarca para transferi yaptığı ve olayın ortaya çıkmasıyla kayıplara karıştığı öne sürülmüştü.

        Hakkındaki suçlamaları sosyal medya hesabı üzerinden reddeden Bekar, konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: Nilperi'ye duyduğum saygı ve sevginin, çevresindeki kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesi, kıskançlık ve çaresizliğin geldiği noktayı göstermektedir. Avukatımın desteğiyle, tarafıma yönelik gerçekleştirilen bu saldırılara karşı gerekli tüm hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim.

        Samsun'da casus düzenekli sınav girişimi: 5 gözaltı

        Samsun'un Bafra ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına "casus düzenekle" girmeye çalışan bir aday ve dışarıdan ona komut veren 4 organizatör, polisin nefes kesen operasyonuyla suçüstü yakalandı

        #nilperi şahinkaya
        #Baturalp Bekar
        Yeni keşif görüntüleri
        Yeni keşif görüntüleri
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük