Nilperi Şahinkaya: Konuşmayacağım

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Bebek'te objektiflere yansıdı. Şık tarzıyla dikkat çeken oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıt vermedi.

Şahinkaya, eski sevgilisi Baturalp Bekar tarafından dolandırıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine yalnızca "Konuşmayacağım" demekle yetindi. Oyuncu, açıklama yapmaktan kaçınarak, kendisini bekleyen aracına bindi ve bölgeden uzaklaştı.

Geçtiğimiz Kasım ayında ilişkileri ortaya çıkan Baturalp Bekar ve Nilperi Şahinkaya, kısa süre öncesine kadar evlilik ve çocuk planları yaptıklarını dile getiriyordu. Ancak birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda noktalayan ikiliden Şahinkaya, ayrılık sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Anlaşarak ayrıldık, bitmesi gerekiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılık sonrası Baturalp Bekar'ın, Nilperi Şahinkaya'nın bilgisi dışında mobil bankacılık üzerinden kendi hesabına defalarca para transferi yaptığı ve olayın ortaya çıkmasıyla kayıplara karıştığı öne sürülmüştü.

Hakkındaki suçlamaları sosyal medya hesabı üzerinden reddeden Bekar, konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: Nilperi'ye duyduğum saygı ve sevginin, çevresindeki kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesi, kıskançlık ve çaresizliğin geldiği noktayı göstermektedir. Avukatımın desteğiyle, tarafıma yönelik gerçekleştirilen bu saldırılara karşı gerekli tüm hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim.