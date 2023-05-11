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Nilüfer'den Kayahan itirafı

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' izleyicileriyle buluştu. Programın yeni bölümündeki konuklarından biri de Nilüfer oldu. Ünlü şarkıcı, müzik hayatı ve bir dönem yakın dostu olan Kayahan hakkında konuştu

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  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in dün akşamki programına Türk Pop müziğinin efsane sesi Nilüfer, oyuncular Hakan Meriçliler, Başak Daşman ve şef Beril Oymak konuk oldu. Programın ilk bölümünde Nilüfer merak edilenlerini anlattı.
  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    "15 YAŞINDA SES YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDUM"

    Müzik hayatındaki 51'inci yılında olan Nilüfer, sözlerine sanat yolculuğunu anlatarak başladı. Nilüfer, "Ailem amatörce müzikle ilgilenirdi. Annem şarkı söyler, babam piyano çalardı. Evde hep bir müzik vardı. 15 yaşındayken ses yarışmasında birinci oldum. İki sene sonra da ilk 45'lik plağım çıktı. Annem şarkıcı olmama hiç karşı çıkmadı. Çünkü onun da içinde kalan bir şeyler vardı" dedi.
  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    Nilüfer, "Ses eğitimi hiç almadım ama yıllar sonra eğitim almak zorunda kaldım. Çünkü ses tellerimde nodül oluştu. Sesimi ısıtmadan şarkı söyleyince ders aldım" şeklinde sözlerini sürdürdü.
  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    Hafızalarda yer edinen pek çok hit şarkısı bulunan müzisyen, "İyi şarkıyı koklamak ve seçmek konusunda biraz da kendi payım vardır. Bu şarkıları yazanların ve aranjörlerin payı da çok büyük tabii" ifadelerini kullandı.
  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    1973'te çıkardığı 'Dünya Dönüyor' şarkısıyla büyük bir ün yakaladığını belirten Nilüfer, "Gerçekten çok büyük hit oldu. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen unutulmayan bir şarkı oldu. Sözleri itibarıyla hâlâ güncel bir eser" diye konuştu.
  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    "HER ŞEYİ MÜKEMMEL YAPMAYA ÇALIŞMAK İNSANI HASTA EDEBİLİYOR"

    1978'de Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan Nilüfer, "Kesinlikle Türkiye'nin orada olması lazım. Sanatçılarımız için de bir deneyim" dedi.

    Nilüfer, ayrıca "Disiplinli ve mükemmelliyetçi biriydim ama bu yüzden kaygı bozukluğu başladı. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak insanı hasta edebiliyor. Bazı küçük şeylerle ilgili artık 'Tamam olsun' diyebiliyorum" ifadelerini kullandı.
  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    Kayahan ile tanışma hikâyesini de anlatan Nilüfer, "O, beni buldu. "Eurovision Şarkı Yarışması için bir şarkı yaptım, beraber söyler miyiz?'" dedi. Kabul ettim ama şarkı Türkiye elemelerine takıldı. Sonrasında neredeyse 20 yıl beraber çalıştık" dedi.
  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    "KAYAHAN İLE DUYGULARIMIZLA HAREKET EDEN İNSANLARDIK"

    Nilüfer, Fatih Altaylı'nın "Niye kavga ettiniz?" sorusuna ise şöyle yanıtladı:
    Kızdı bana. İşte oldu bir şeyler... Birbirimize kızdık. Başarıyı paylaşmak zordur. Egolar giriyor araya. Duygularımızla hareket eden insanlardık. Kırgınlıklar olabilir. İki taraf da inatçı olunca o zaman işler biraz daha uzun sürebiliyor. Ta ki onun rahatsızlığına kadar. Ben hastalığını duyar duymaz gittim. Sonra sık sık görüştük. Kayahan bu işin eziyetini çekmiş bir insan. O şarkıları günler boyu uğraşarak çıkardığını bildiğim için onun bir keyif sürmesini isterdim.
  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    Evinde 12 kedisiyle yaşadığını söyleyen Nilüfer, "Büyük sorumluluk. Onlar çocuğum gibi. Başka bir sevgi, hem şefkat ve acıma duygusu"  şeklinde sözlerini sürdürdü.

    22 yaşındaki kızı Ayşe Nazlı ile ilgili konuşan Nilüfer, "İngiltere'de psikoloji eğitimi alıyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans yapmak istiyor" dedi.
  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    Fatih Altaylı, programın ikinci bölümünde Hakan Meriçliler, Başak Daşman ve Beril Oymak'ı ağırladı.
  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    "BABAM FABRİKATÖRDÜ AMA OYUNCULUĞU SEÇTİM"

    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Hakan Meriçliler, "Lise ikinci sınıfta oyuncu olmak istedim. 'Artık okullarda neden tiyatro kolu yok' dedim. Annem çok yatkındı. Babam 'Hobi olarak yapabilirsin' dedi. Babam fabrikatördü. Sonra yol ayrımına girdik. Babam 'Seçim yapmak zorundasın' dedi. Çok doğru bir seçim yaptırdı babam bana. İkisini bir arada götürmek de imkansızdı. Babam da kararımda beni destekledi, sonradan beni çok tebrik etti çünkü 2000 krizinde babam battı" ifadelerini kullandı.
  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    "TİYATRODA SEYİRCİ İLE ORTAK ANDA BULUŞUYORSUNUZ"

    Başak Daşman, tiyatro mecarasını şöyle anlattı: Üniversite döneminde oyunlar yazmaya başladım. Onu bir kere yapınca devamı geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldım.

    Tiyatro ile dizi ve sinemayı kıyaslayan Başak Daşman, "Hepsi temelde oyunculuk ama farklı birbirinden. Tiyatro çok canlı bir performans. Seyirci ile ortak bir anda buluşuyorsunuz" dedi.
  • Nilüfer'den Kayahan itirafı - Son dakika magazin haberleri

    "SAĞLIKLI BESLENMEYE OLAN MERAKIM BENİ SEBZELERE VE BİTKİLERE YÖNELTTİ"

    Şef Beril Oymak ise "Sebze ve meyvelerle daha ilgiliyim. Hayvansal ürün kullanmadığım bir mutfağım var. Üniversitede sağlıklı beslenmeye olan merakım aslında biraz daha bitkiler ve sebzelerle beslenmeye yöneltti. Türkiye'de bunun eğitimini alacağım yer bulamadım. ABD'ye gittim. Orada sanki geleceğe gitmiştim. Mutfakta yapmayı hayal edemediğim şeyleri marketlerde gördüm" diye konuştu.

Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker
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