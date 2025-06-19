Nilüfer'den yeni şarkı

‘İnkar Etme’, ‘Erkekler Ağlamaz’, ‘Karar Verdim’, ‘Kavak Yelleri’ gibi hit şarkılara imza atan Nilüfer, bu yaz için de özel bir şarkı kaleme aldı.

20 Haziran'da yayınlanacak olan 'Bir Güle Kandım', bir ilişkide sadece çok sevdiği için her şeyi kabullenen, 'Bir güle kanan' tüm kadınlara hitap ediyor. Nilüfer, bu şarkı aracılığıyla, gerektiğinde vedanın da mümkün olabileceğini vurgulayarak kadınlara cesaret aşılıyor.

Gidenin dertlendiği, kalanın ise yenilendiği bir duyguyu işleyen “Bir Güle Kandım”; yaz mevsiminin yeni anlarına eşlik edecek güçlü bir yorum sunuyor.

Sözleri Nilüfer’e, müziği Nilüfer ve Volga Tamöz’e ait olan şarkının düzenlemesi yine Volga Tamöz imzası taşırken, şarkının yapımcılığını da Nilüfer üstleniyor.

Özel olarak üretilen, şarkının dünyasını yansıtan motion design klip de müzikseverlerle buluşacak.