"BİRAZ EMPATİ VE SAYGI LÜTFEN"

"Poyraz, doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak. O da benim kardeşim ve ailem; kan bağı ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın. Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkansız. Ben daha 1 yaşındayken, Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona 'Baba' dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür. Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların böyle zor günlerde ne beni ne de Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen" diyerek devam etti.