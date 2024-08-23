Ayşe Nazlı Yumlu sessizliğini bozdu: Kalbi kötüler anlamaz
Reha Muhtar ile Nilüfer'in 4 aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı Yumlu, kendisini "çocuk kaçırma" ile suçlayan Deniz Uğur'un iddiaları karşısında sessizliğini bozdu; "Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkânsız. 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı korkuları ve endişeleri anlamak yerine, iğrenç yorumlarıyla kötü niyetlerini gösteren kişiler için ilahi adalete güveniyorum"
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, dört gün önce evinde düşmesi sonucu hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti.
Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Muhtar'ın tedavisi devam ederken ünlü ismin eski eşi Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söylemişti.
Deniz Uğur, sonrasında oğlu Poyraz'ı kaçırdığı iddiasıyla Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
"İDDİALAR ASILSIZ"
Deniz Uğur'un iddialarına yönelik bir açıklamada bulunan Nilüfer, "Reha Muhtar'a şifa diliyorum. Bir an önce iyileşip çocuklarına kavuşsun" notunu düştüğü videoda şu ifadelere yer vermişti: Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. İğrenç bir iftira. Ben Bodrum'dayım kızım da İstanbul'da. Poyraz, Ayşe'nin kardeşi, kan bağları olmasa da kardeşi. Ayşe bana dedi ki 'anne Poyraz eve gitmek istiyor alacakları varmış' ben de ‘tamam’ dedim. Ayşe ile Poyraz, Reha Bey'in evine gittiler, orada o işleri hallederken, bir telefon geldi; 'Ayşe Nazlı, Poyraz'ı hastaneye getirsin, yoksa suç duyursunda bulunacağız.'
Ben de kızımı aradım hastaneye ‘kardeşini götür’ dedim. Olay tamamen bu. Ayşe Nazlı ve Poyraz, babalarının evine gitmiştir. Bu iftiraları atanları mahkemeye vermek istemiyorum, çünkü ben bu kötülüklerle uğraşamam. Lütfen iyi insan olmaya çalışın. Çok güvendiğim, yıllar içinde çok güven oluşturduğum, beni seven ve takip eden insanların bazılarından beni yargılayan, suçlayan ve iftiralara inan acımasız yorumlar oldu. Bunlar beni çok üzdü onlara da çok kırgınım.
"BABAMIN EVİNDE MUTLUYUM"
Tüm bu yaşananların ardından Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un çocukları Poyraz Muhtar, önceki gün açıklama yapmış ve şunları söylemişti: Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan ağabey var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan ağabey ile oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum.
AYŞE NAZLI YUMLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU
15 yaşındaki Poyraz'ın ardından, Ayşe Nazlı Yumlu da günler sonra sessizliğin bozdu ve kendisini "çocuk kaçırma" ile suçlayan Deniz Uğur'a yönelik açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Ayşe Nazlı sözlerine, "Günlerdir yazılanları ve çizilenleri Poyraz'la birlikte şaşkınlıkla izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz" diyerek giriş yaptı.
"BİRAZ EMPATİ VE SAYGI LÜTFEN"
"Poyraz, doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak. O da benim kardeşim ve ailem; kan bağı ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın. Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkansız. Ben daha 1 yaşındayken, Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona 'Baba' dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür. Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların böyle zor günlerde ne beni ne de Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen" diyerek devam etti.