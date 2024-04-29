Nilüfer, Türkiye turnesine çıkacak
Pop müziğin usta sanatçılarından Nilüfer, Türkiye turnesine çıkıyor
Nilüfer, KerkiSolfej'in gerçekleştireceği Türkiye turnesine başlıyor. Nilüfer, kısa bir süre önce Mabel Matiz'in Nilüfer'e yazdığı 'Kara Gözünün Hasretinden' şarkısının yanı sıra yıllardır hepimizin kalbinde yer edinen, binlerce kişilik koroyla beraber seslendirdiği şarkıları da konserlerinde seslendirecek.
Nilüfer konserlerinin ilki 3 Mayıs Cuma günü TED Ankara Koleji'nde başlayacak.
Ardından sanatçı; 22 Mayıs Çarşamba Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 26 Mayıs Pazar Antalya Açıkhava, 20 Haziran Perşembe İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 23 Haziran Pazar Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 7 Temmuz Pazar Bodrum Antik Tiyatro, 27 Temmuz Cumartesi Altınoluk Amfi Tiyatro, 28 Temmuz Pazar Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 31 Temmuz Çarşamba Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, 17 Ağustos Cumartesi Marmaris Amfi Tiyatro, 18 Ağustos Pazar Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.