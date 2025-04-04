Nisan ayı, yatırımcılar için temettü ödemeleri açısından oldukça hareketli geçiyor. 2025 yılı Nisan ayında 23 şirket, yatırımcılarına hisse başına temettü dağıtacağını duyurdu. Bu gelişme, özellikle pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcıların ilgisini çekerken, ödeme tarihleri de yakından takip ediliyor. Peki, hangi şirketler Nisan ayında temettü verecek ve ödemeler ne zaman hesaplara yansıyacak? İşte, merak edilen ayrıntılar...