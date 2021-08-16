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Nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 12,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 989 bin kişiye geriledi. Genç işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık düşüşle yüzde 23,2 olarak belirlendi

Nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistikleri açıklandı
AA

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 1 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı, ilk çeyreğe kıyasla 0,6 puan düşerek yüzde 14,3 olarak hesaplandı.

Yılın ikinci çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık azalışla yüzde 23,2, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,6 puanlık yükselişle yüzde 32,3 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise nisan-haziran döneminde ilk çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 42,1 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2020 2021
1. Çeyrek 13 13
2. Çeyrek 13,4 12,4
3. Çeyrek 13,3
4. Çeyrek 12,8

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI, BU DÖNEMDE 0.1 PUAN ARTARAK YÜZDE 50.7 OLDU

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 44,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 44,4'e ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 194 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 50,7 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 21 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 143 bin kişi, inşaat sektöründe 99 bin kişi, hizmet sektöründe 160 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,5'i inşaat, yüzde 54,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan azalarak yüzde 25,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK VE İSTİHDAM VERİLERİ

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1 puan azalarak yüzde 11,8'e geriledi. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 11 bin kişi azalarak 3 milyon 795 bin kişi olarak kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 3,3 puan artarak yüzde 44,7'ye çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 595 bin kişi artarak 28 milyon 448 bin kişiye yükseldi.

İş gücüne katılma oranı nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre 3,2 puan artarak yüzde 50,7 oldu. İş gücüne katılan sayısı 2 milyon 584 bin kişi artarak 32 milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,7'ye düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,4 puan azalarak yüzde 16,5'e geriledi.

Türkiye genelinde nisan-haziran dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

63.580

31.476

32.104

İş gücü (bin kişi)

32.222

22.012

10.210

İstihdam (bin kişi)

28.234

19.554

8.680

Tarım (bin kişi)

4.870

2.904

1.966

Sanayi (bin kişi)

6.073

4.600

1.473

İnşaat (bin kişi)

1.832

1.749

83

Hizmet (bin kişi)

15.461

10.302

5.159

İşsiz (bin kişi)

3.989

2.458

1.530

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

31.357

9.464

21.894

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

50,7

69,9

31,8

İstihdam oranı (yüzde)

44,4

62,1

27

İşsizlik oranı (yüzde)

12,4

11,2

15

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

14,3

12,6

18,3

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)

23,2

20,9

27,8

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