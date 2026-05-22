        Nisanda dış ticaret açığı düştü

        Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükselirken, dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 azalarak 7,7 milyar dolara geriledi

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 10:21
        Türkiye’nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 3,1 artışla 33 milyar 65 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 33,1 azalışla 11 milyar 459 milyon dolardan 7 milyar 663 milyon dolara geriledi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamındaki geçici verilere göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın nisanda yüzde 64,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 76,8’e yükseldi.

        Ocak-nisan döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 88 milyar 664 milyon dolara çıktı. İthalat da yüzde 6,6 yükselişle 120 milyar 699 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 15,7 artışla 27 milyar 675 milyon dolardan 32 milyar 35 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,8’den yüzde 73,5’e geriledi.

        Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 20,7 artarak 23 milyar 17 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1 artışla 25 milyar 16 milyon dolar oldu. Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 999 milyon dolar olarak hesaplandı.

        Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94, sanayi sektörünün payı yüzde 2,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5 oldu. İthalatta ise ara mallarının payı yüzde 68,3 ile ilk sırada yer aldı.

        Nisanda en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyar 96 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 518 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 504 milyon dolarla ABD, 1 milyar 297 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 132 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 29,8’ini oluşturdu.

        İthalatta ise ilk sırayı 4 milyar 177 milyon dolarla Çin aldı. Çin’i 3 milyar 582 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 678 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 543 milyon dolarla İsviçre ve 1 milyar 514 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 40,8’ini oluşturdu.

