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Nisanda fiyatı en fazla artan ürün domates, en çok düşen ise patlıcan oldu

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 24,91 ile domateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,71 ile patlıcan oldu.

Nisanda fiyatı en fazla artan ürün domates, en çok düşen ise patlıcan oldu
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay domatesteki fiyat artışını yüzde 15,76 ile çocuk gömleği, yüzde 14,95 ile kadın elbisesi izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,56 ile erkek gömleği, yüzde 13,87 ile ampul, yüzde 13,72 ile kadın ayakkabısı yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,71 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 7,66 ile salatalık, yüzde 4,95 ile genç odası takımı, yüzde 4,7 ile çarliston biber, yüzde 4,62 ile yemek odası takımı, yüzde 4,51 ile yatak odası takımı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Domates24,91
Gömlek (Çocuk için)15,76
Elbise (Kadın için)14,95
Gömlek (Erkek için)14,56
Ampul13,87
Ayakkabı (Kadın için)13,72
Gömlek (Kadın için)13,06
Kıvırcık11,09
Ayakkabı (Erkek için)11,02
Limon9,75
Pantolon (Çocuk için)9,44
Ceket (Kadın için)9,19
Eşofman (Kadın için)8,33
Yazım ve Çizim Kağıtları8,18
Pencere (PVC)8,05
Mücevher (Altın)7,39
Muz7,21
Dondurma6,64
Bisiklet5,79
Otomobil (Benzinli5,53

Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Patlıcan-24,71
Salatalık-7,66
Genç Odası Takımı-4,95
Çarliston Biber-4,70
Yemek Odası Takımı-4,62
Yatak Odası Takımı-4,51
Sarımsak-4,36
Yumurta-3,99
Dolmalık Biber-3,67
Kuru Soğan-3,48
Kahve-2,54
Patates-2,29
Tuz-2,24
Saç Bakım Ürünleri-1,78
Motorin-1,76
Benzin-1,41
Pekmez-1,06
Süt-1,03
Yatak Bazası-1,03
Cep Telefonu Görüşme Ücreti-0,95

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