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        Haberler Ekonomi Otomobil Nissan ticari araç pazarına Townstar ile geri döndü - Otomobil Haberleri

        Nissan ticari araç pazarına Townstar ile geri döndü

        Japon otomobil üreticisi Nissan, Townstar modeli ile birlikte Türkiye hafif ticari araç pazarına geri döndü. İçten yanmalı (benzinli) motorla çalışan versiyonlarına ek olarak tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olan Townstar ile ilgili konuşan Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, "Elektrikli, kombi gövde tipinde ise sadece elektrikli olmak üzere 3 farklı versiyonu ile tüm ticari araç kullanıcılarına hitap edecek olan yeni Townstar, ergonomik tasarımı ve benzersiz teknolojileri ile müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak Türkiye'de önemli bir oyuncu olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:49
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        Ticari araç pazarına geri döndü
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        Nissan Türkiye, yeni nesil kompakt Hafif Ticari Aracı (HTA) olan yeni Townstar'ı İstanbul’da gerçekleşen lansman etkinliğinde tanıttı.

        İçten yanmalı (benzinli) motorla çalışan versiyonlarına ek olarak tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olan Townstar’la birlikte Nissan Türkiye hafif ticari araç pazarına geri dönmüş oldu.

        Benzinli ve elektrikli panelvan versiyonunun yanı sıra elektrikli kombi versiyonu ile Nissan'ın teknolojik ticari ürünü olan yeni Townstar, 20’den fazla teknoloji sunarak hafif ticari araç pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

        Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, "Ticari araç segmentine iddialı bir şekilde giriyoruz. Panelvan gövde tipinde benzinli ve elektrikli, kombi gövde tipinde ise sadece elektrikli olmak üzere 3 farklı versiyonu ile tüm ticari araç kullanıcılarına hitap edecek olan yeni Townstar, ergonomik tasarımı ve benzersiz teknolojileri ile müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak Türkiye’de önemli bir oyuncu olacak" dedi.

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        İKİ FARKLI ŞASİ SEÇENEĞİ İLE GELDİ

        Nissan Townstar’ın, en son Euro 6d emisyon düzenlemeleriyle tam uyumlu olan, 130 HP ve 240 Nm tork üreten 1.3 litrelik benzinli motor seçeneği eşit ölçüde güç ve verimlilik sunuyor.

        Öte yandan, tamamen elektrikli yeni Townstar ise, van ve kombi versiyonlarda 45kWh batarya ve ileri teknolojiye sahip. Elektrikli versiyonda akıllı enerji yönetimi ve etkili batarya termal soğutmasını tek bir araçta yer alıyor. Townstar’ın elektrikli kombi versiyonu 245 Nm tork ve şehir içinde 382 km’ye kadar menzil sunuyor.

        Alliance CMF-C platformu üzerine inşa edilen yeni Townstar’ın kombi versiyonu, beş kişilik yolcu kapasitesi ile 775 litreye kadar çıkan yükleme hacmi sunuyor.

        İki farklı şasi seçeneği ile sunulacak olan van versiyonu, L1 kısa şasi versiyonunda 3.3m³-3.9m³ kargo kapasitesi sunarken L2 uzun şasi versiyonunda sahip olduğu 4,4 m³-4,9 m³ kargo kapasitesi sunuluyor.

        Townstar Van L2, 4910 mm'lik artırılmış uzunluğa sahipken hareketli ara bölme ile 4,9m3 taşıma kapasitesine ulaşan kargo alanına sahip olan yeni kompakt van, iki Euro palet ve 845 kg'a kadar yükü taşıyabiliyor.

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