Nissan ticari araç pazarına Townstar ile geri döndü

Nissan Türkiye, yeni nesil kompakt Hafif Ticari Aracı (HTA) olan yeni Townstar'ı İstanbul’da gerçekleşen lansman etkinliğinde tanıttı.

İçten yanmalı (benzinli) motorla çalışan versiyonlarına ek olarak tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olan Townstar’la birlikte Nissan Türkiye hafif ticari araç pazarına geri dönmüş oldu.

Benzinli ve elektrikli panelvan versiyonunun yanı sıra elektrikli kombi versiyonu ile Nissan'ın teknolojik ticari ürünü olan yeni Townstar, 20’den fazla teknoloji sunarak hafif ticari araç pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, "Ticari araç segmentine iddialı bir şekilde giriyoruz. Panelvan gövde tipinde benzinli ve elektrikli, kombi gövde tipinde ise sadece elektrikli olmak üzere 3 farklı versiyonu ile tüm ticari araç kullanıcılarına hitap edecek olan yeni Townstar, ergonomik tasarımı ve benzersiz teknolojileri ile müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak Türkiye’de önemli bir oyuncu olacak" dedi.

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İKİ FARKLI ŞASİ SEÇENEĞİ İLE GELDİ

Nissan Townstar’ın, en son Euro 6d emisyon düzenlemeleriyle tam uyumlu olan, 130 HP ve 240 Nm tork üreten 1.3 litrelik benzinli motor seçeneği eşit ölçüde güç ve verimlilik sunuyor.