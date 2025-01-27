Nöbetçi Noter Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: Nöbetçi Noterler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Nöbetçi noter çalışma saatleri 2025 yılında da birçok kullanıcı tarafından internet üzerinden araştırılmıştır. Nöbetçi saatlerde noterlikte görüşmek ve işlemlerini halletmek isteyen kullanıcılar, saat bilgilerini sıkça sorgular. Son yıllarda başlatılan nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta içi yoğun bir çalışma programına sahip olan kişiler, hafta sonları noterlikte işlemlerini gerçekleştirebilir.

NÖBETÇİ NOTER MESAİ SAATLERİ

Nöbetçi noter mesai saatleri kullanıcıların en sık araştırdığı konulardandır. Noterlikler, vatandaşların talepleri doğrultusunda hukuku kapsayan işlemleri nöbetçi saatler içinde gerçekleştirebilir. Hizmetler oldukça geniş bir skalada değerlendirildiğinden aksaklıkların önüne geçmek amacıyla nöbetçi noter uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama, hafta içi çalışma sisteminin hafta sonuna da yansıtıldığı bir durumu kapsar.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmaları ile 6 Nisan 2019’da başlayan nöbetçi noter uygulaması, vatandaşların mağdur olmaması için işlemlerin hafta sonu da gerçekleştirilmesine olanak tanır. Ancak nöbetçi noterlerin çalışma saatleri, hafta içine göre farklılık gösterir. Hafta sonu nöbetçi olarak çalışan noterler, cumartesi günleri 09.00-16.00, pazar günleri ise 10.00-14.00 saatleri arasında hizmet verir.

NÖBETÇİ NOTERLER KAÇTA AÇILIYOR?

Peki nöbetçi noterler kaçta açılıyor? Nöbetçi noterler, hafta sonu cumartesi ve pazar farklı saatlerde açılır. Buna göre cumartesi günleri sabah 09.00 saatleri arasında açılan noterler, pazar günü 10.00 saatinde hizmet vermeye başlar. İşlemlerinizin aksamaması adına hafta sonu noterliğe mümkün olan en erken saatte gelmeniz fayda sağlayacaktır.

NÖBETÇİ NOTERLER KAÇTA KAPANIYOR?

Bu noktada akıllara “Nöbetçi noterler kaçta kapanıyor?” sorusu gelmiş olabilir. Özellikle hafta içi yoğun bir çalışma temposuna sahip olan kişiler, hafta sonları nöbetçi noterlere gidip işlemlerini halletmeyi düşünebilir. Ancak hafta sonu tüm işlerin bir arada yapılması gerektiğinden zaman zaman noterliğe daha geç gitme durumu söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda nöbetçi noterlerin saat kaçta kapandığını öğrenmek fayda sağlar. Nöbetçi noterler, cumartesi günleri saat 16.00' da, pazar günleri ise saat 14.00'te kapılarını kapatır.