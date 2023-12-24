Haberler Gündem Noel Günü ile yılbaşı aynı şey mi? Yılbaşı ile Noel arasındaki fark nedir?

Yılbaşı ile Noel arasındaki fark nedir? Yılın sonuna yaklaşırken kutlamaların heyecanı giderek artış gösteriyor. Yurt dışında aralık ayının son haftasında kutlanmaya başlanan Noel'in ülkemizdeki yılbaşı kutlaması ile karıştırılması "Noel ile yılbaşı aynı şey mi?" sorusunu gündeme getirdi. Birbirleriyle sıkça karıştırılan iki kavram hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 25 Aralık'ta kutlanan Noel ile aralık ayının son günü gece 00.00'da kutlanan yılbaşı arasındaki farklar... Habertürk Giriş: 24.12.2023 - 20:05 Güncelleme: 24.12.2023 - 20:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Dünyanın birçok ülkesinde Hristiyanlar 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gecede Noel bayramını kutluyor. Yılbaşı için geri sayım sürerken yılbaşı kutlamaları ve Noel bayramı arasındaki fark bu sene de gündeme geldi. Peki, Noel Günü ile yılbaşı aynı şey mi? Yılbaşı ile Noel arasındaki fark nedir? İşte Noel ve yılbaşı arasındaki fark hakkında bilmeniz gerekenler...

2 Şurada Paylaş!







NOEL NE ZAMAN KUTLANIYOR? Noel 25 Aralık'ta kutlanıyor. Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil. Ayrıca nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olmasa da Hindistan ve Malezya gibi bazı başka ülkeler de 25 Aralık'ı resmi tatil olarak kabul ediyor.