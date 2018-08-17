Nokia'nın en çok beklenen telefonlardan biri olarak tanımladığı gizemli telefonu, 21 Ağustos'ta tanıtılacak. Peki tanıtımı gerçekleştirilecek olan bu gizemli cihaz, hangi model çıkacak?

İddialara göre Nokia, 4 gün sonra yeni amiral gemisini tanıtacak. Söz konusu model de yüksek ihtimalle Nokia 9 olacak. Snapdragon 845 ile donatılacağı ön görülen cihaz için söylentiler, tıpkı Galaxy S9 ve iPhone X gibi OLED ekrana sahip olacağı yönünde. Ayrıca Nokia 9'da ekran içi parmak izi okuma sensörü de bulunabilir.

Nokia 9'un kamerası

Merakla beklenen telefonun kamerası için de bir takım tahminler mevcut. Bilindiği üzere Nokia 8'de 2 adet kamera lensi kullanılmıştı. Artık hemen hemen her üst seviye akıllı telefonda 2 adet arka kamera lensi görmek mümkün. Peki ya 3 lens? İşte Nokia 9 ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri, cihazın arka kamerası.

Şaşırtıcı şekilde çok iyi gizlenen ve hiçbir sızıntıya fırsat bırakmayan Nokia 9'un Android 9 Pie ile aynı dönemde piyasaya sürüleceği ve bu işletim sistemiyle geleceği söyleniyor.

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