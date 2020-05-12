Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs ile alınan sosyal izolasyon önlemlerinin 11 Mayıs itibariyle gevşetilmeye başlandığı Türkiye’de AVM ve kuaförler dünden bu yana kademeli olarak açılmaya başlandı. Peki bu durum İstanbul’un hareketliliğini nasıl etkiledi?

Dünya genelinde İstanbul dahil 50’ye yakın büyükşehirde faaliyet gösteren toplu taşıma uygulaması ve haritalama hizmeti CityMapper’ın koronavirüs ile birlikte yayınlamaya başladığı Hareketlilik Endeksi’nin (Mobility Index) son verilerine göz attık.

Uygulama kullanımı ve planlanan seyahat verileri ile hazırlanan endekse göre 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü İstanbul’un hareketlilik oranı yüzde 14 oldu.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bu rakam İstanbul için son 53 günün en yüksek şehir hareketliliği olarak kayıtlara geçti. Mart ayı başında düşüşe geçen endeks 20 Mart'ta yüzde 14 değerini almıştı.

24 Nisan’da yüzde 4’e kadar düşen hareketlilik endeksi, o tarihten bu yana düzenli olarak artarken, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının kalktığı haftanın ilk gününde yükselişe geçiyor.

Citymapper’ın verilerine göre koronavirüsün en sert etkisinin görüldüğü ülke olan ABD’deki büyükşehirlerin hareketliliği dip seviyelerinde kalmayı sürdürüyor.

İŞTE EN HAREKETLİ VE EN DURGUN ŞEHİRLER

Washington DC’de yüzde 4 olan bu oran, San Francisco’da yüzde 6, New York’ta yüzde 7 düzeyinde. Avrupa’da ise şehir hareketliliğinin en düşük seviyede olduğu 10 şehir şunlar oldu:

Milano yüzde 9, Amsterdam yüzde 10, Barselona yüzde 11, Madrid yüzde 11, Manchester yüzde 11, Roma yüzde 12, Londra yüzde 13, İstanbul yüzde 14, Brüksel yüzde 16, Lizbon yüzde 16.

Uygulamanın ölçüm yaptığı dünya kentleri arasında hareketlilik endeksi en yüksek olan ise yüzde 53’lük oran ile Hong Kong olarak belirlendi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!