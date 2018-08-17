Northampton Town - Cambridge United maçı öncesi rakamlar

Northampton Town ve Cambridge United, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 1 puanlı Northampton Town 17. sırada bulunuyor, Cambridge United 3 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Northampton Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Cambridge United, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 314. İddaa'da Northampton Town kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Cambridge United kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Northampton Town önceki hafta Southampton U21 mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Cambridge United ise Peterborough United karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Northampton Town, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Cambridge United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cambridge United, 0 gol atarken 3 gol yedi.

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