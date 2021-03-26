Norveç Teknik Direktörü Solbakken: Türkiye'nin çok yetenekli oyuncuları var

Karşılaşmanın oynanacağı İspanya'nın Malaga şehrinde basın toplantısı düzenleyen Solbakken, takım olarak maça hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Norveçli teknik adam, "Grubun ilk maçında Hollanda'ya attıkları 4 gol ve daha önce özel müsabakada Almanya'ya attıkları 3 golle, skorer bir takım olduklarını gösterdiler. Türkiye'nin çok yetenekli oyuncuları var. Takım halinde iyi oynayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getiren Solbakken, oyuncularının bu mücadele için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

AJER: BURAK YILMAZ GÜÇLÜ BİR FORVET

Basın toplantısında konuşan Norveçli milli futbolcu Kristoffer Ajer, fiziksel olarak zor bir maçın kendilerini beklediğini söylerken, Hollanda karşısında "hat-trick" yapan Burak Yılmaz hakkındaki görüşlerini aktardı.

Burak Yılmaz'ı durdurmaları gerektiğini vurgulayan Ajer, "Mücadeleci, fiziksel olarak güçlü bir forvet. Ancak ben buna İskoçya'dan alışığım. Son derece iyi bir golcü ve Türkiye için bir lider. " şeklinde konuştu.

Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.