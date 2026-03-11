Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in sağlık durumu kötüleşti: Akciğer nakli olmayı bekliyor

Norveç kraliyet ailesinin, adı en son Epstein ile anıldığı için özür dilemek zorunda kalan Veliaht Prensesi Mette-Marit, bu defa sağlık sorunuyla gündemde. Mette-Marit'in kronik akciğer hastalığının kötüleşmesi nedeniyle sağlık durumunun hassas olduğu vurgulandı.

52 yaşındaki Mette-Marit, akciğer dokusundaki yara oluşumu sonucu akciğerlerin işlevini zorlaştıran kronik 'pulmoner fibrozis' hastalığına sahip. Veliaht Prenses, 28 Ocak'tan beri herhangi bir kraliyet etkinliğine katılmadı ve önümüzdeki haftalar için de takviminde herhangi bir etkinlik bulunmuyor. Bu durum, Norveç televizyon kanalı TV2'nin kendisinin hastalık izninde olup olmadığını sormasına yol açtı.

REKLAM

Saray iletişim sorumlusu, "Bilindiği üzere, Veliaht Prenses kronik bir hastalık olan akciğer fibrozisine sahip. Aralık ayında da belirttiğimiz gibi, Veliaht Prenses'in sağlığında son zamanlarda belirgin bir olumsuz gelişme yaşandı ve akciğer nakli değerlendirmesi için hazırlıklara başlandı" dedi.

Sözcü ayrıca, "Veliaht Prenses'in özel olarak dinlenmeye ve iyileşmeye olan ihtiyacı giderek artıyor ve resmi programı sağlık durumuna göre uyarlanıyor" diye ekledi.

Kraliyet sarayı daha önce, Ekim 2018'de Mette-Marit'e zamanla kötüleşebilen ve bilinen bir tedavisi olmayan kronik akciğer fibrozisi teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Veliaht Prens Haakon'un eşi, Ekim 2025'te akciğer rehabilitasyonu görmek için izin almış ve kısa bir süre önce basına, "günlük hayatla başa çıkmak için eskisinden biraz daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu" söylemişti.

Saraydan 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, doktorların olası akciğer nakli ameliyatı için değerlendirme sürecini başlattıkları belirtilmişti.

Veliaht Prenses'in en son kraliyet görevi, 28 Ocak'ta Fredrikstad Kütüphanesi'nin 100. yıl dönümünü kutlamak için eşiyle birlikte gerçekleştirdiği ortak bir görevdi.

Veliaht Prenses'in oğlu Marius Borg Hoiby

Mette-Marit, hastalığından önce oğlunun yargılanması ve Epstein dosyasıyla gündemdeydi. Önceki evliliğinden olan 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, 3 Şubat'ta başlayan davasında, aralarında dört tecavüz suçlamasının da bulunduğu 38 suçlamayla Oslo'da mahkemeye çıktı. Yargılamanın mart ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Duruşma öncesi saraydan yapılan açıklamada, annesi ve üvey babasının mahkeme salonunda bulunmayı planlamadıkları ve kraliyetin dava ilerledikçe konuyla ilgili yorum yapmayacağı belirtilmişti.

REKLAM

Norveç kraliyet ailesine yönelik ilgi, ABD Adalet Bakanlığı'nın 30 Ocak'ta yayınladığı ve hapiste ölen cinsel suçlu Jeffrey Epstein soruşturmasıyla ilgili son dosyalarda Veliaht Prenses Mette-Marit'in adının geçmesiyle daha da arttı.

Norveç basınına göre Mette-Marite'in adı dosyalarda 1000'den fazla kez geçiyordu. Ortaya çıkan belgeler, Veliaht Prenses ile 2019'da cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken ölen Amerikalı cinsel suçlu Epstein arasındaki dostluğu ortaya koyuyordu.

30 Ocak'ta Epstein dosyasının yayınlanmasından birkaç gün sonra Veliaht Prenses, Epstein ile olan bağlarından dolayı büyük pişmanlık duyduğunu belirten bir açıklama yayımlamış ve daha sonra onunla olan arkadaşlığı hakkında resmi bir özür dilemişti.

Kraliyetten Veliaht Prenses adına yapılan açıklamada da "Son günlerde ortaya çıkan olaylara insanların gösterdiği güçlü tepkileri anlıyoruz. Veliaht Prenses, Epstein'in istismar ve suç eylemlerini şiddetle kınıyor. Onun ne tür bir insan olduğunu yeterince erken anlamadığı için çok üzgün" denilmişti.

Açıklamada ayrıca, "Veliaht Prenses, yaşananları anlatmak ve kendini daha detaylı bir şekilde açıklamak istiyor. Ancak şu anda bunu yapamıyor. Veliaht Prenses çok zorlu bir durumda. Kendini toparlamak için zamana ihtiyacı olduğunu anlayışla karşılamanızı umuyor" ifadesine yer verilmişti.