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DHA

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri 'Notre Dame'ın Kamburu'ndan uyarlanan 'Notre Dame De Paris' müzikali, yeniden İstanbul'da...

'Quasimodo' rolüne hayat veren Angelo Del Vecchio, duygularını "11 yıldır rol aldığım bu müzikal hayatımın bir parçası haline geldi" dedi.

24 yıl önce Palais des Congres Paris'te başlayan 'Notre Dame de Paris' müzikali, Guinness Rekorlar kitabına 'ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal' olarak girmişti. Müzikalde yer alan 'Vivre', 'Belle' ve 'Le Temps des Cathedrales' şarkıları müzik listelerinde uzun yıllar yer aldı.

24 ÜLKEDE 5000'DEN FAZLA SAHNELENDİ

24 ülkede 5000'den fazla sahnelenen ve çok sayıda ödül alan müzikalde 'Quasimodo' rolüne 2011'den bu yana üç farklı dilde hayat veren İtalyan oyuncu Angelo Del Vecchio hayat veriyor.

'Esmeralda' rolünde ise Avrupa'da çok sayıda ses yarışmasında ödül alan Arnavut şarkıcı Elhaida Dani yer alıyor. Müzikalin en çok katmanlı karakterlerinden biri olan 'Frollo'yu, daha önce Les Miserables müzikalinin ana kadrosundaki rolüyle adından söz ettiren Robert Marien ve Solal dönüşümlü olarak canlandırıyor. 'Frollo'nun dostu, sokakların şairi ve 'Esmeralda'nın evlenmek zorunda kaldığı 'Gringoire'ye ise Gian Marco Schiaretti hayat veriyor.

"BU BİR TRAJEDİ ASLINDA AMA SEYİRCİ SALONDAN YÜZÜNDE KOCAMAN BİR GÜLÜMSEMEYLE AYRILIYOR"

Müzikal öncesi kuliste röportaj veren Notre Dame De Paris müzikalinin başkahramanı 'Quasimodo' rolüne hayat veren Angelo Del Vecchio, "Notre Dame de Paris müzikali hayatımın aşkı diyebilirim, kariyerimin dönüm noktası oldu benim için. Gençlik yıllarımdan beri hayalim olan bir müzikaldi. Şarkıları ilk dinlediğimde daha 13 yaşındaydım. O günden beri bu eserin bir parçası olabilmek en büyük hedefimdi. 11 yıldır rol aldığım bu müzikal hayatımın bir parçası haline geldi" dedi.

'Quasimodo' rolüne nasıl hazırlandığından bahseden Angelo Del Vecchio, "Aslında bu tam anlamda bir bedensel süreç. Yoğun spor, fiziksel çalışma gerektiriyor buna masaj da dahil. Takdir edersiniz ki özellikle 'Quasimodo' rolü için ciddi bir hazırlık lazım, makyajımın ve saçımın yapımı 1 saat sürüyor, daha sonra sahne öncesi sesimi ısıtmam gerekiyor. Bu her gün tekrarladığımız önemli bir rutin" diye konuştu.

Angelo Del Vecchio, ardından "Şovun genel mesajı ama özellikle benim rolümün ana mesajı koşulsuz aşk. Bu bir trajedi bir dram aslında ama seyirci salondan yüzünde kocaman bir gülümsemeyle ayrılıyor. Bu iyi bir drama aslında seyirciyi mutlu eden bir drama" ifadelerini kullandı.

Türk seyircisi ile buluşmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Angelo Del Vecchio, "Ben İtalya'nın güneyinde dünyaya geldim, ben de Türkler gibi Akdenizliyim o nedenle 2 ülke kültürü arasında çok büyük benzerlikler var, aynı köklere sahibiz. O nedenle kendimi sahnede çok rahat hissediyorum. Daha önce de belirttiğim gibi kendi ülkem ile sizin ülkeniz arasında benzerlikler çok, bunu çok seviyorum. Kalabalık sokaklarda kaybolmayı, denize açılan caddelerinize bayılıyorum. Hem ülkemden çok uzakta hem de kendimi evimde hissediyorum, gerçekten çok ilginç" ifadelerini kullandı.

"ESMERALDA ÖZGÜRLÜĞÜ VE KENDİNİ ARAYAN BİR KADIN"

Müzikalin baş kahramanlarından çingene kızı 'Esmaralda'yı canlandıran Elhaida Dani, kendini çok şanslı hissettiğini belirterek, "Seçmeler çok zor geçti, bu olağanüstü müzikalin parçası olmak isteyen birçok yetenekli sanatçı ve şarkıcı vardı, seçilen kişi ben olduğum için ne kadar şanslı olduğumu biliyorum. Bu nedenle her gün çok sıkı çalışarak işimi gururla yapıyorum. Gösterinin olduğu günlerde rutin olarak sabah kalkıp spora gidiyorum böylece vücudum ısınıyor, yediklerime dikkat ediyorum, sesimi etkilemeyecek yiyecekler seçmeye çalışıyorum, biraz dinleniyorum. Vakit kalırsa yeni bir şehirde isek şehri bir turist gibi gezmeyi seviyorum. Şovdan önce sesimi ve vücudumu tekrar ısıtarak son hazırlıklarımı tamamlıyor ve sahneye çıkıyorum" dedi.

'Esmeralda'nın özgürlüğü temsil ettiğini söyleyen Elhaida Dani, "Özgürlüğü ve kendini arayan bir kadın Esmeralda. 240 dakikalık bu şov onun için özgürlük ve hür olmak demek" ifadelerini kullandı.

Türk seyircisine bayıldığını ve İstanbul'a ilk gelişi olmadığını söyleyen Elhaida Dani, "Burada olmak her zaman büyük bir keyif benim için. Türk insanı gerçekten çok sıcak ve çok misafirperver İstanbul'a geri dönmek benim için her zaman mutluluk verici bir deneyim. Ben Arnavutluk'tanım. İki kültür arasından benzer öğeler çok bildiğiniz gibi. Bizim mutfağımıza benzeyen nefis yemeklerinizi çok seviyorum, kültürünüze bayılıyorum. Kendimi evimde hissediyorum. İstanbul'a ilk kez 4 yıl önce geldim yine Zorlu PSM de sahne almıştım 'Esmeralda' olarak. Bu 4 sene süresince bir sanatçı olarak geliştim ama seyircinin sıcaklığı aynı. İlk ziyaretimde de çok sevmiştim hala 4 sene önceki temsili seyreden kişilerden mesajlar alıyorum. Bizleri 4 sene önce seyreden kişiler yine bu haftalarda seyretmeye geliyorlar ama duygular aynı, bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"GERÇEK AŞK SONSUZA KADAR SÜRER"

Yolu çingene mahallesine düştüğünde 'Esmeralda' ile tanışan şair 'Pierre Gringore'ye hayat veren Gian Marco Schiaretti ise "Bu özel bir şov. Küçük bir çocukken izlediğim ilk gösteriydi benim. Bu müzikalin bir parçası olmak bir rüyanın ötesinde bu öyle bir tecrübe ki her gün beni geliştiriyor ve değiştiriyor. Notre Dame Müzikaline hazırlanmak kolay değil. Uzun bir süreç sesimi ve vücudumu ısıtmanın yanında makyajım ve peruğum da ayrı bir hazırlık gerektiriyor. Şovun mesajı çok önemli halen geçerli ve modern aslında. Zamandan ve mekandan bağımsız olarak hayatta her şey olabilir, insanlar sizden yardım isteyerek normal bir yaşam sürdürmek isteyebilirler. Diğer bir mesaj ise gerçek aşk sonsuza kadar sürer" şeklinde konuştu.

İstanbul da olmanın çok özel olduğunu ifade eden Gian Marco Schiaretti, "Burada olmayı, burada sahne almayı seviyorum. İnsanlar ve seyirci çok sıcak, burada olmak rüya gibi, bu güzel ülkenin sunduğu onlarca şey var, güzel yemekler, ziyaret edilecek ilginç turistik yerler, inanılmaz manzaralar. Burada olmak mükemmel bir deneyim. Deniz kenarında ya da şehir merkezinde vakit geçirmek inanılmaz, baharatların havadaki kokusu, leziz yemekler ve şehirdeki kaos bile inanılmaz etkileyici, sizi içine çekiyor ve kayboluyorsunuz adeta" dedi.

15 GÜN BOYUNCA 21 PERFORMANS

Aşka dair her duygunun besteler ve etkileyici koreografiler eşliğinde sahneye taşındığı müzikal, Zorlu Performans Sanatları Sahnesi'nde 15 gün boyunca toplam 21 performansla izleyici karşısında olacak. Fransızca olarak orijinal dilinde sergilenen unutulmaz hikâye, göz kamaştırıcı oyuncu kadrosunun performanslarıyla bir kez daha devleşiyor.

ESERİN KONUSU:

Eserde Claude Frollo adlı bir papaz katedralin önünde bir bebek bulur. Çok çirkin bir bebek olduğundan ona Latince'de "eksik-tamamlanmamış adam" anlamına gelen Quasimodo ismini verir. Yaşı ilerledikçe Quasimodo katedralde zangoçluk görevini alır. Bir süre sonra zilin sesi nedeniyle sağır olur. Günün birinde Esmeralda adında bir kızla tanışır. Esmeralda genç ve güzel bir kızdır. Bu kız küçükken çingeneler tarafından ailesinden kaçırılmıştır. Quasimodo'nun ona aşık olmasıyla olaylar karışır. Çünkü Papaz Claude Frollo da Esmeralda'ya duygular beslemektedir. Esmeralda ise özgür ruhlu, filozof ve aynı zamanda bir şair olan Gringoire ile onun hayatını kurtarmak için evlenmiştir. Esmeralda'nın kalbini ise soylu ve zengin bir ailenin kızıyla nişanlı olmasına rağmen çapkın ve yakışıklı bir subay olan Phoebus çalmıştır. Frollo kıskançlığı ve karşılıksız aşkı yüzünden duyduğu kin sonucu Esmeralda ve Phoebus'un buluştuğu bir gece hançeriyle yüzbaşıyı öldürmeye teşebbüs eder. Suçu Esmeralda'nın üzerine atar. Herkes, bunu Esmeralda'nın çingene ve büyücü olmasına yorarak bunu onun yaptığını düşünür. Esmeralda her ne kadar suçsuz olduğunu söylese de insanlar bir çingeneye inanmaktansa bir rahibe inanmayı tercih ederler.

İnfaz günü Esmeralda, katedralin önündeki karışıklıktan faydalanan Quasimodo tarafından kaçırılır ve Notre Dame Kilise'sine sığınır. Askerler infazı gerçekleştiremezler çünkü o dönemde ilahi adaletin, kralın adaletinden üstün olduğuna böylece Tanrı'ya sığınan kimselere ceza uygulanamayacağına inanılır, üstelik bu kral tarafından da onaylanmıştır. Daha sonra kral kendisi de buna karşı çıkacaktır. Esmeralda'nın hırsız, dilenci, ayaktakımı arkadaşları Miracles Sarayı'nda toplanıp kiliseye yürürler. Amaçları onu oradan kaçırmaktır. İsyan ederler. Kral askerlerini yollar. Esmeralda kiliseden Gringoire ve Frollo tarafından kaçırılır. Frollo Gréve Meydanında onun için hazırlanan darağacını gösterir ve kendisini ya da ölümü tercih etmesini söyler. Esmeralda Phoebus'ü sevdiğini söyler. Frollo o zaman onu çingenelerden nefret eden Roland Kulesi'nde ölümü bekleyen Gudule Hemşire'ye götürür. Kendisi askerleri çağırmaya gider. Gudule Hemşire, Esmeralda'yı parmaklıkların ardından kolundan tutarken tartışma esnasında onun 15 yıl önce kendisinden çalınan kızı olduğunu öğrenir. Fakat aradan zaman geçer ve askerler gelir. Gudule Hemşire kızını askerlere vermek istemez. Bu esnada itilir. Başını yere sertçe vurur ve ölür. Askerler Esmeralda'yı asarlar. Frollo ve arkasında Quasimodo Notre Dame Kilisesi'nin korkuluklarından onun ölümünü seyrederler. Quasimodo bunu Frollo'nun yaptığını anlar ve onu iter, Frollo aşağı düşer ve ölür. Quasimodo bir süre ortalıktan kaybolur. Bulunduğunda ise çok geçtir ve vücudu Esmeralda'nın cesedine sarılmış bir biçimde iskeletleşmiştir.