Notre Dame Katedrali nerede? Notre Dame Katedrali'nde ne oldu? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Katedralden uzak durulması çağrısı yapılırken kulesinin yıkıldığı ve çatısının tamamen çöktüğü belirtildi. Macron olay yerine giderek bilgi alırken, yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binaların tahliye edilmesine karar verildi.

NOTRE DAME KATEDRALİ'NDE NE OLDU?

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi.

Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi çöktü. Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis katedralin olduğu bölgeye giden büyün yolları trafiğe kapadı.

Paris Valiliği, itfaiye ve ambulansların bölgeye rahat giriş çıkış yapabilmesi için Parislileri bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Her sene 13 milyon turistin ziyaret ettiği katedralin bu hafta sonu kutlanacak paskalya için hazırlandığı belirtildi.

NOTRE DAME KATEDRALİ NEREDE?

Notre Dame Katedrali (Fransızca: Cathédrale Notre Dame de Paris) Paris, Fransa'da bulunan dünyaca ünlü bir katedraldir. Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilmiştir. Gotik yapı Île de la Cité'in doğu kısmında, Paris'in diğer tüm önemli yapıları gibi Seine Nehri'nin kıyısında bulunur. Girişi batıya bakar.

Fransız gotik mimarisinin en güzide örneği olarak bilinen Notre Dame, ayrıca ilk gotik katedrallerden biridir ve gotik dönem boyunca inşası sürmüştür. Heykellerin ve işlemeli camların ortaçağ Roma mimari üslubundan sonra pek görülmemiş bir dünyevilik içermesi, natüralizm akımının eserlerdeki ağır etkisi sebebiyledir.

Turistler açısından popüler bir yer olmasının yanı sıra, halen bir Roma Katolik katedrali olarak kullanılır ve Paris başpiskoposluğuna ev sahipliği yapar. (15 Şubat 2005'ten beri görevi André Vingt-Trois yürütmektedir.)

Metro-M.svgParis m 4 jms.svg Cité ile Metro-M.svgParis m 4 jms.svg Saint-Michel metro duraklarıyla Notre Dame Katedralı'na ulaşılabilir.



Batı cephesi katedralin en ünlü kısmıdır. Birbirinden ayrılan üç parçadan oluşur ki, bu Roma mimari geleneğinden alınmıştır. En önemli kısımları şöyledir:

Güney kule: katedralin çanı "Emmanuel"'i barındırır. Dökümü 1680-82 yıllarında yapılan Emmanuel, Notre Dame'ın en eski çanıdır. Diğerleri (8 adet kuzey kulesinde, 7 adet ortadaki "flèche" (ok) olarak adlandırılan bölümde ve Emmanuel ile birlikte güney kulesinde bulunan "kardeşi" Marie) Fransız devriminden sonra top yapılmak üzere eritilmiş, sadece Emmanuel kurtulabilmiştir.

Galerie des Chimères ya da Büyük Galeri, iki kuleyi birleştirir ve katedralin efsanevi chimère'lerinin bulunduğu yerdir.

Batı Gül Penceresi: 10 metre çapındadır. İşlemelerle süslü pencerenin birçok kısmı katedralin 13. yüzyıldaki inşasında oluşmuştur. Önünde kucağında bebek İsa ile birlikte bir Meryem Ana heykeli vardır.

Krallar Galerisi: Yahuda ve İsrail'in 24 kralının heykellerinin sıralandığı koridordur. Bu kısım Fransız devrimi sonrasında hasar görmüş ve Viollet-le-Duc tarafından yeniden tasarlanmıştır. Devrimciler heykellerin Fransız krallarına ait olduğunu sanmış ve kafalarını koparmışlardır. (Bu kafalar 1977 yılında Paris'in 9.bölgesinde bulunmuş ve şu an Musée de Cluny'de sergilenmektedirler).

Alttaki üç büyük kapı Meryem Ana (Meryem Ana Kapısı),Yeniden tahta çıkan İsa'nın on bakire de dahil olmak üzere yaşayan ve ölüleri yargılaması (Son Yargılama Kapısı),ve Meryem Ana'nın annesi Azize Anne'e (Azize Anne Kapısı) ait hikâyeler ile süslenmiştir.