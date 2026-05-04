Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi 3 golle dağıttı!

Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı konuk ekip Nottingham Forest, 3-1'lik skorla kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Taiwo Awoniyi, 15. dakikada penaltıdan Igor Jesus ve 52. dakikada bir kez daha Awoniyi kaydetti.

Chelsea'nin tek golünü ise 43. dakikada Joao Pedro attı. Karşılaşmanın 45+10. dakikasında Chelsea, Cole Palmer ile kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

PEREIRA İLE DOLUDİZGİN!

Bu sonucun ardından Nottingham Forest'ın ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi. Chelsea'nin ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, puanını 42'ye yükselterek 16. sıraya yerleşti. Chelsea ise 48 puanda kalarak 9. sıradaki yerini korudu.

Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Newcastle United'ı konuk edecek. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.