Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi 3 golle dağıttı!

        Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi 3 golle dağıttı!

        İngiltere Premier Lig'in 35. hafta maçında Nottingham Forest, deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 20:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nottingham, deplasmanda Chelsea'yi dağıttı!

        Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı konuk ekip Nottingham Forest, 3-1'lik skorla kazandı.

        Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Taiwo Awoniyi, 15. dakikada penaltıdan Igor Jesus ve 52. dakikada bir kez daha Awoniyi kaydetti.

        Chelsea'nin tek golünü ise 43. dakikada Joao Pedro attı. Karşılaşmanın 45+10. dakikasında Chelsea, Cole Palmer ile kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        PEREIRA İLE DOLUDİZGİN!

        Bu sonucun ardından Nottingham Forest'ın ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi. Chelsea'nin ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

        Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, puanını 42'ye yükselterek 16. sıraya yerleşti. Chelsea ise 48 puanda kalarak 9. sıradaki yerini korudu.

        Ligin bir sonraki haftasında Nottingham Forest, Newcastle United'ı konuk edecek. Chelsea ise Liverpool deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bozayı ve 2 yavrusu dronla görüntülendi

        Erzurum'un Oltu ilçesinde kayalık alanda görülen bozayı ve 2 yavrusu dronla görüntülendi. Görüntülerde, ayının dronun yaklaşmasıyla yavrularını yanına alarak korumaya çalıştığı görüldü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        BAE'de hava savunma devrede
        BAE'de hava savunma devrede
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları