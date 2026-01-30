Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'ı yakından tanıyalım!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Nottingham Forest, geçen sezondaki başarısıyla dikkat çeken bir takım. Bu sezon Premier Lig'de küme düşme hattının yakınında yer alan Nottingham Forest, Ocak ayındaki takviyeleriyle yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest, Nuno Espírito Santo yönetiminde harikalar yarattı. Ancak Portekizli teknik adamın son haftalarda formdan düşmesiyle birlikte ekip, potansiyel bir Şampiyonlar Ligi katılım şansını elinden kaçırdı. Bir maçın ardından mal sahibi Evangelos Marinakis ile Espírito Santo arasında yaşanan sözlü tartışma, ikili arasında büyük bir uçurum yarattı ve nihayetinde hocanın görevine son verildi.
Ardından göreve getirilen Ange Postecoglou hamlesi tam bir uyumsuzluk örneği oldu. Nuno’dan devralınan takım bir pas takımı değildi; aksine düşük blok savunma yapan ve topun arkasında kalma taktiklerine alışmış bir kadroydu. Ange’nin felsefesi takımın karakteristik özellikleriyle örtüşmeyince bu macera oldukça kısa sürdü. "Big Ange" yönetimindeki Forest, çıktığı 8 maçta tek bir galibiyet bile alamadan 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Yönetim daha sonra göreve Sean Dyche’ı getirdi. Dyche’ın futbol ideolojisi, Nuno’dan kalan mirasla daha uyumluydu. Dyche, çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Nottingham şu an ligde hala alt sıralarda olsa da, 18. sıradaki West Ham United’ın 5 puan önünde bulunuyor.
Kış transfer döneminde Napoli’den Lorenzo Lucca’yı kiralayarak kadrolarını güçlendirdiler. Chris Wood’un diz sakatlığı ve Taiwo Awoniyi’nin sakatlıktan dönüş süreci nedeniyle Igor Jesus takımın tek forveti kalmıştı; bu yüzden İtalyan oyuncu Lucca’nın ciddi süreler alması bekleniyor. Igor Jesus oldukça ilginç bir forvet; 179 cm boyunda olmasına rağmen çok güçlü, dengesi ve soğukkanlılığı ise çok yüksek. Hava toplarından asla kaçmıyor ve bu sezon Nottingham adına bitiricilik konusunda oldukça etkili bir performans sergiliyor. Tüm kulvarlarda 11 gol 1 asist ile devam ediyor.
Kanat hattında Callum Hudson-Odoi, Dan Ndoye, James McAtee, Omari Hutchinson ve Dilane Bakwa gibi isimler bulunuyor. Farklı oyun tarzlarına sahip bu isimler, takıma oyun içinde büyük bir çeşitlilik sunan oldukça zengin bir rotasyondan bahsedebiliriz. Top ile beraber hareketlilik sağlayabilen Callum Hudson Odoi ve Omari Hutchinson’ın çoğunlukla ilk tercihler olduğunu söyleyebiliriz.Zorluk derecesi yüksek maçlarda bir orta saha orjinli isim daha ekleyip burada bahsetmediğimiz daha tutucu bir ekip kuruyor. Dyche özellikle kanatta Nicolas Dominguez’i kullanabilir zorluk derecesine göre ve eğer kanatta Dominguez2i görürsek bu çok daha tutucu bir 3’lü merkez kurmak için bir tercih oluyor.
Ancak Forest’ın iki ana taşıyıcı sütunu var: Elliot Anderson ve Morgan Gibbs-White. Özellikle 23 yaşındaki yükselen yıldız Elliot Anderson, Premier Lig’in "Dev 6" kulübünün radarına girmiş durumda. Anderson, orta sahadaki oyun kurucu yeteneğiyle her türlü savunma hattını kırabiliyor. Toplu ve topsuz oyunda müthiş bir vizyona sahip. Takımın kontrataklarını organize eden ve savunmadan çıkan topları hücuma taşıyan ilk isim o. Sadece bir oyun kurucu değil, savunma becerileri de üst düzeyde, top çalma, pas arası gibi istatistiklerde Premeir Ligde ilk 10 sıralarda bulunuyor.
Elbette burada Anderson’ın partneri Ibrahim Sangare’yede bir parantez açmak gerekiyor. Sangare güçlü fiziği ve 191’lik boyu ile alan kaplayabilen ancak top kullanımlıda kısıtlı olmayan bir 6 numara… Fildişili oyuncu takımın her iki fazında hizmet edebiliyor.
Gibbs-White yaz boyunca ismi Tottenham ve serbest kalma maddesi ile dolanmış olsa bile Nottingham yönetimi onu takımda tutmayı başardı. İngiliz 10 numara çıkış yaptığı zamandan beri beklentilerin yükseldiği bir isim oldu ancak o sonraki adımı atamadı. Nottingham’ın başlangıçta yaşadığı kötü gidişattan dolayı bu sezon fark yaratamamış olsa bile tüm kulvarlarda 6 gol 4 asistlik katkı verdi. 26 yaşındaki oyuncunun dar alandaki meziyetleri ve yay civarındaki keskinliği ile sıkıntı yaratamayacağı bir takım yok.
Son olarak savunma anlayışı ve defansif hattına bakarsak sağdan sola Nicolas-Savona(Ola Aina)-Milenkovic-Murillo-Neco Williams hattı ile karşılaşıyoruz. Hattın arkasında ise John Victor sakatlandı ancak o transfer edilmeden öncede Belçikalı Matz Sels vardı. Ola Aina sezon başında bir sakatlık yaşamıştı ancak geri döndü. Açık alan vermeyen ve oldukça iyi daralabilen bir takım ve kazandıkları toplarla geçişleri kurguluyorlar.