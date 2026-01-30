Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'ı yakından tanıyalım!

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest, Nuno Espírito Santo yönetiminde harikalar yarattı. Ancak Portekizli teknik adamın son haftalarda formdan düşmesiyle birlikte ekip, potansiyel bir Şampiyonlar Ligi katılım şansını elinden kaçırdı. Bir maçın ardından mal sahibi Evangelos Marinakis ile Espírito Santo arasında yaşanan sözlü tartışma, ikili arasında büyük bir uçurum yarattı ve nihayetinde hocanın görevine son verildi.

Ardından göreve getirilen Ange Postecoglou hamlesi tam bir uyumsuzluk örneği oldu. Nuno’dan devralınan takım bir pas takımı değildi; aksine düşük blok savunma yapan ve topun arkasında kalma taktiklerine alışmış bir kadroydu. Ange’nin felsefesi takımın karakteristik özellikleriyle örtüşmeyince bu macera oldukça kısa sürdü. "Big Ange" yönetimindeki Forest, çıktığı 8 maçta tek bir galibiyet bile alamadan 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Yönetim daha sonra göreve Sean Dyche’ı getirdi. Dyche’ın futbol ideolojisi, Nuno’dan kalan mirasla daha uyumluydu. Dyche, çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Nottingham şu an ligde hala alt sıralarda olsa da, 18. sıradaki West Ham United’ın 5 puan önünde bulunuyor.

Kış transfer döneminde Napoli’den Lorenzo Lucca’yı kiralayarak kadrolarını güçlendirdiler. Chris Wood’un diz sakatlığı ve Taiwo Awoniyi’nin sakatlıktan dönüş süreci nedeniyle Igor Jesus takımın tek forveti kalmıştı; bu yüzden İtalyan oyuncu Lucca’nın ciddi süreler alması bekleniyor. Igor Jesus oldukça ilginç bir forvet; 179 cm boyunda olmasına rağmen çok güçlü, dengesi ve soğukkanlılığı ise çok yüksek. Hava toplarından asla kaçmıyor ve bu sezon Nottingham adına bitiricilik konusunda oldukça etkili bir performans sergiliyor. Tüm kulvarlarda 11 gol 1 asist ile devam ediyor.