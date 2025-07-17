Nükleer tesislerle ilgili yeni değerlendirme

ABD basını, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen ABD saldırısının sonuçlarına dair yapılan yeni bir değerlendirmeyi gündeme getirdi.

NBC News'ün ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD saldırısında hedef alınan 3 nükleer tesisten sadece 1 tanesi imha edilebildi. Diğer 2 nükleer tesisin ise çok hasar görmediği ve İran'ın irade etmesi durumunda, birkaç ay içinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerine dönebileceği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) daha kapsamlı bir plan yaptığı ancak bu planın uygulanmasının birkaç hafta sürebileceği ifade edilirken, plan ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırının çok başarılı olduğunu ifade etmiş ve konuya ilişkin aksi yönde haber yapan ABD basınını yalan haber yapmakla suçlamıştı.

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ERAKÇİ: İSRAİL SABOTE ETTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yürüttükleri diplomasinin, İsrail saldırısı ile sabote edildiğini bildirmişti.

Abbas Erakçi, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 9 haftada kaydettikleri mesafenin, Joe Biden yönetimi ile 4 senede kaydettikleri mesafeden fazla olduğuna dikkat çekmişti.