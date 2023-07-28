Haberler Yaşam Numerolojiye göre yaşam yolu sayınız kaç ve bu sayı ne ifade ediyor?

Numerolojiye göre yaşam yolu sayınız kaç ve bu sayı ne ifade ediyor? Numerolojinin iddiasına göre; evrenin ve kişinin şifresi, sayılarda gizlidir. Bu şifrelerden biri de yaşam yolu sayısıdır. Yaşam yolu sayısı kişinin hayatının nasıl şekilleneceğine dair bir bakış açısı sunar. Habertürk Giriş: 28.07.2023 - 13:28 Güncelleme: 28.07.2023 - 14:15 facebook

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Numerolojiye göre herkes, doğum tarihinin içinde gizli olan bir yaşam yolu sayısıyla doğar ve bu sayı kişinin olumlu, olumsuz yönleriyle beraber alması gereken dersleri de ifade eder. Şimdi, yaşam yolu sayınızı bulalım. Bunun için doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak yazın ve hepsini toplayın. Örneğin; 15.10.1978 doğum tarihini ele alalım; 1+5+1+0+1+9+7+8= 32 Şimdi bulduğumuz bu sayıyı tek rakama indirelim; 3+2=5 Bu kişinin yaşam yolu sayısı 5. Siz de kendi yaşam yolu sayınızı bulduydanız sonuçlara geçelim. Not: Bu test tamamen numerolojinin öne sürdüğü bilgileri içermektedir. Kesinlikle bilimsel verilere dayanmaz.

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1 NUMARALI YAŞAM YOLU 1 numaralı yaşam yoluna sahip olan kişiler bağımsızlığına düşkün ve kişisel güçlerine bağlıdır. Yeni bir şeyi deneyen ilk kişi olmayı severler ve lider ruhlu oldukları için otoriter havaları vardır. Güçlü bir tezahür duygusu onları hareket halinde tuttuğu gibi gelişmelerini de sağlar. Numerolojiye göre, yaşam yolu 1 olanlar, hızlı hareket etmeyi sever ve fırsatları yakalamalarının çoğu zaman sebebi de budur. Diğer insanlar seçenekleri değerlendirirken onlar daima hareket eder ve yolda kendilerini buna göre değiştirebilirler. Gizli bir başarısızlık korkusu, peşinden koştukları her çabada aşırı azimli olmalarını sağlar ve çoğu zaman onları muzaffer kılar. Bir bitiş çizgisine ulaşılır ulaşılmaz, zaten diğerine doğru koşuyor olurlar. Ayrıca bu insanları bir izolasyon duygusu takip edebilir ancak bu aynı zamanda ilerleme kaydetmelerine de yardımcı olur. Romantik ilişkilerde veya ekip çalışması ortamlarında diğer insanlarla iş birliği yapmak onlar için zor olabilir. Başkalarının uğraşlarıyla pek özdeşleşmezler ve yalnızca bir yere bağlı olmadıklarında kendilerini özgür hissederler. Başarılı bir aşk hayatı genellikle amaçlarından biri değildir.