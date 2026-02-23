9 Eylül 1984'te firari olarak yaşadığı Paris'te hayatını kaybeden Yılmaz Güney ile ilgili son günlerde, önceki yıllarda olduğu gibi yine tartışmalar yaşanmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde; "Yılmaz Güney, bir katildi ve kadın döven biriydi. Bu nedenle yüceltilecek biri değil" şeklindeki sosyal medya paylaşımları, oyuncu Nur Sürer'i bir hayli öfkelendirdi. 'Gaybubet Şehri' isimli tiyatro oyununun galasına katılan Sürer, Güney'e yönelik yapılan yorumlar hakkında tepkisini dile getirdi.

Nur Sürer; "21 yaşındaki biri, Yılmaz Güney için 'Ama savcıyı öldürmüştü' diyebiliyor. Orada geçen meseleyi, biz sinemacılar olarak iyi biliyoruz. Savcının yaptığı çirkinlikleri de biliyoruz. 'Karısını dövdü' diyorlar; bizim analarımız da babalarımızdan tokat yerdi bazen. Türkiye’de iki gün önce 6 kadın öldürüldü, bunun hesabını kimse sormuyor. Haksızlık ediyorlar. Yılmaz Güney, biz sinemacılar için gerçekten çok önemli bir insan; bizim kırmızı çizgimiz" dedi.

Nur Sürer'in bu sözlerine yönelik tepkiler yağdı. Söz konusu tepkiler; "Dayağı normalleştiremezsiniz", "Cinayeti, kadına şiddeti meşrulaştırıyor", "Sanatını sevmek, adamı savunmayı mı gerektiriyor?" başlıkları altında toplandı.