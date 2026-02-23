Canlı
        Nur Sürer'in, Yılmaz Güney sözleri tepki çekti

        Nur Sürer'in sözleri tepki çekti

        Oyuncu Nur Sürer, Yılmaz Güney'e yönelik eleştirilere tepki göstermesi tepkiyle karşılandı. Sürer'e gösterilen tepkiler; "Dayağı normalleştiremezsiniz", "Cinayeti, kadına şiddeti meşrulaştırıyor", "Sanatını sevmek, adamı savunmayı mı gerektiriyor?" başlıkları altında toplandı

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Sözleri tepki çekti

        9 Eylül 1984'te firari olarak yaşadığı Paris'te hayatını kaybeden Yılmaz Güney ile ilgili son günlerde, önceki yıllarda olduğu gibi yine tartışmalar yaşanmaya başladı.

        Geçtiğimiz günlerde; "Yılmaz Güney, bir katildi ve kadın döven biriydi. Bu nedenle yüceltilecek biri değil" şeklindeki sosyal medya paylaşımları, oyuncu Nur Sürer'i bir hayli öfkelendirdi. 'Gaybubet Şehri' isimli tiyatro oyununun galasına katılan Sürer, Güney'e yönelik yapılan yorumlar hakkında tepkisini dile getirdi.

        Nur Sürer; "21 yaşındaki biri, Yılmaz Güney için 'Ama savcıyı öldürmüştü' diyebiliyor. Orada geçen meseleyi, biz sinemacılar olarak iyi biliyoruz. Savcının yaptığı çirkinlikleri de biliyoruz. 'Karısını dövdü' diyorlar; bizim analarımız da babalarımızdan tokat yerdi bazen. Türkiye’de iki gün önce 6 kadın öldürüldü, bunun hesabını kimse sormuyor. Haksızlık ediyorlar. Yılmaz Güney, biz sinemacılar için gerçekten çok önemli bir insan; bizim kırmızı çizgimiz" dedi.

        Nur Sürer'in bu sözlerine yönelik tepkiler yağdı. Söz konusu tepkiler; "Dayağı normalleştiremezsiniz", "Cinayeti, kadına şiddeti meşrulaştırıyor", "Sanatını sevmek, adamı savunmayı mı gerektiriyor?" başlıkları altında toplandı.

        YILMAZ GÜNEY'İN, YUMURTALIK HÂKİMİ SEFA MUTLU'YU ÖLDÜRMESİ

        Yılmaz Güney, Çukurova'daki pamuk işçilerini anlatacağı toplumsal türdeki diğer filmi 'Endişe'nin çekimlerini doğum yeri Adana'da gerçekleştirecekti. 13 Eylül 1974'te Güney, filmin çekimlerinin ilk günü akşamı ekibiyle Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoya gitti. Yanında eşi Fatoş Güney, dönemin Adana Belediye Başkanı Ege Bagatur ve yönetmen meslektaşları Ali Özgentürk ile Şerif Gören de vardı. Yılmaz Güney, gazinoda tartışma yaşadığı Yumurtalık hâkimi Sefa Mutlu'yu silahla vurarak öldürdü.

        Yılmaz Güney, Yumurtalık hâkimi Sefa Mutlu'yu öldürdüğü için 1976 - 1981 arasında hapis yattığı Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden firar ederek Yunanistan'ın Meis Adası'na kaçtı. Güney oradan da Paris'e geçti.

