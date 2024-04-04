Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu evlendi
İş insanı Nurettin Hasman, yaklaşık 7 yıldır aşk yaşadığı gayrimenkul danışmanı Zeynep Fıratoğlu ile İtalya'nın Milano kentinde hayatlarını birleştirdi
Giriş: 04.04.2024 - 17:43 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:43
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Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu, İtalya'da evlendi.
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HT KULÜP'ten Aybala Çalışkan'ın haberine göre; Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda nikâh masasına oturan çiftin mutluluklarına yakın çevresi tanıklık etti.
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1980'de evlendiği ikiz kızlarının annesi Güliz Onursal'dan 1996'da boşanan Nurettin Hasman, ikinci kez evlendi.