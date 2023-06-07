Nurhan Damcıoğlu'na veda töreni

"HAYATIMDAKİ EN CESUR EMEKÇİ KADIN"



Nurhan Damcıoğlu'nun İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı yeğeni Yağmur Damcıoğlu, "Halam çok enerjik çok hayat dolu bir insandı. Seyircilerle şahsına özel farklı bir iletişimi vardı. Seyircinin arasına inerdi. İnanılmaz emekçi bir kadındı. Çok çalışkandı, çok dakikti. Hatta onun için saniyetik diyebiliriz. Türk tiyatro tarihinin bir ögesiydi. Onunla birlikte bir dönem kapandı. Halam bir kurum sanatçısı değil, milyonların gönlünde taht kurmuş bir halk sanatçısıydı. 2015 yılında oyunuma gelmiş, ellerimi tutarak 'Hayatın ne getireceği bilinmez ama umutsuzluğa kapılma. Yüreğindeki aşka güven' demisti. Hayatımdaki en cesur emekçi kadın halacıgım; bıraktığın miras ışık olacak" diyerek Damcıoğlu'nun sahnede kullandığı püsküllü şalı öpüp, tabuta serdi.