Hülya güç seven bir kadın 0:00 / 0:00

SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Alev Alev', perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı 'Alev Alev'in kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

'Alev Alev'de 'Hülya' karakterini canlandıran Nurhan Özenen, Habertürk'e verdiği röportajda Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

'Alev Alev'in kadrosuna dahil olma sürecinden söz edebilir misiniz?

Önce Ay Yapım'ın 'Menajerimi Ara' dizisine 5 bölüm konuk olarak girdim. O esnada 'Alev Alev'in oyuncu seçmeleri yapılıyordu. Yönetmeni Ahmet Katıksız' ile daha önce çalışmıştık. Yaş ve tipolojime uygun bir rol olunca da bir nev-i yatay geçiş yapmış oldum. Ama Ahmet çok titiz bir yönetmendir, kendisi beni tanıdığı halde deneme çekimine aldı.

Sizce hangi özellikleri, 'Alev Alev'i kısa sürede fenomen bir dizi haline getirdi?

Kadın işi olduğu için diye düşünüyorum. 'Kadın cinayetlerine, kadına uygulanan fiziksel ya da psikolojik şiddete karşı susmayalım, birlik olalım, ses çıkaralım' dediğimiz şu dönemde, 'Alev Alev'in kadınları da bunun altını çiziyor. Ama bunun yanı sıra sağlam oyuncu kadrosunun oluşu ve yönetmenlerimizin de payı elbette büyük.

Canlandırdığınız ‘Hülya'yı analiz edebilir misiniz? Doğrularıyla, yanlışlarıyla nasıl bir karakterdir?

'Hülya' o kadınlardan değil. 'Hülya' güç seven bir kadın. Büyük oğluna daha güçlü olduğu için daha yakın duran, küçük oğlunu zayıf bulduğu için ona güvenmeyen, hırslı bir kadın. Ve büyük oğluna hayranlığıyla, tüm yaptıklarını haklı bulacak kadar da para ve hırsının esiri... Tabii tüm anneler gibi oğluna hayran ve âşık.

Sizi oyunculuğa yönlendiren unsurlar neler oldu?

Oyunculuk merakım Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyun izlemeye başlamamla başladı. Bir oyunu üç kere izlerdim. Tesadüfen rahmetli Yaman Okay ile tanıştım, biraz onun etkisiyle de karar verdim. Tabii kulis hayatı, prova süreçlerini gözlemleme imkanım oldu ve çok etkilendim.

Oyunculuk sizin için ne ifade ediyor?

1978'de başladım tiyatro oyunculuğuna, lise öğrencisiydim. 'Yaşam biçimim oldu' galiba doğru bir söz.

Sinema kariyerinize 'Düttürü Dünya' ile başladığınızı biliyorum. Bu bilgi yanlış değilse sinema kariyerinize ‘Düttürü Dünya' ile başlamış olmanızı nasıl yorumlarsınız?

Sinemaya adının 'Su' olduğunu tahmin ettiğim, Perihan Savaş ile Talat Bulut'un oynadığı, 1986'da Urfa - Akçakale'de çekilen bir filmle başladım ama o filme ne olduğunu bilmiyoruz. Gösterildiyse de biz görmedik. Zeki Ağabey (Ökten),'Düttürü Dünya'yı 1988'de Ankara'da çekti ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda herkes filmde rol aldı, gişe görevlisinden dekor teknisyenine kadar... Bizim için çok keyifli bir süreçti. Kariyerden çok öyle bir işin parçası olmanın keyfi diyelim. Çok uzun yıllar Ankara'da sadece tiyatro oyunculuğu yaptım ve 2005'te İstanbul'a geldikten sonra dizilerde oynamaya başlayıp tiyatroya uzun bir süre ara verdim. Geçen yıl, yazarımız Michael Önder beni ikna etti ve çok da özlemiş olarak tiyatroya dönüş yaptım. Çağrı Şensoy'un yönettiği, Salih Bademci ve Neslihan Arslan ile birlikte oynadığımız oyunumuzu en kısa zamanda tekrar oynamayı umuyor ve diliyorum.

Köklü bir tiyatro oyuncusu olarak pandemi şartlarının da zorunlu kılmasıyla tiyatronun dijitalleşmesini nasıl yorumlarsınız? Sizce dijital tiyatro, pandemi sürecinden sonra da devam edecek mi? Etmeli mi?

Biz de 'Fanatik' diye bir oyun oynuyorduk, 12 oyun oynayabildik ve mecburen durduk. Pandeminin ne zamana kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bu bilinmezlik, tiyatroların çok ciddi ekonomik kriz yaşaması, arkadaşlarımızın işsiz kalışı, hiçbir destek alamamak içimi çok acıtıyor. İşlerin çoğunun da, eğitimin de çevrim içi yürütüldüğü bir dönemde dijitale yönlenmek tabii ki doğru ama pandemi sonrası benim oyuncu olarak da, seyirci olarak da tercihim, dijital olmaz. Devam edip etmeyeceğini bilmiyorum ama dijitalde tiyatronun o büyüsü olmuyor.

42 yıllık kariyerinizde mesleğiniz adına edindiğiniz en önemli öğreti ne oldu?

Hayatı öğrendim; empati kurabilmeyi, karşındakini iyi dinlemeyi ve anlamayı, iyi bir gözlemci olmayı öğrendim. Ensemble'ın önemini... İyi bir okuyucu olmanın gerekliliğini... Doğru iletişim kurabilmeyi... Yaptığım işte bunların ne kadar önemli olduğunu gördüm.

ALEV ALEV'İN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

'Çelebi', 'Cemre'nin kızını görememesi için engel çıkarmaya devam eder. Bu süreçte 'Rüya', 'Çiçek', 'Tomris' ve 'Hanım'dan oluşan kadın dayanışması 'Cemre'nin en büyük yardımcısıdır. 'Çelebi', belediye başkanlığı adaylığı konusunda köşeye sıkışır, kendisinden bir basın açıklaması düzenleyip, adaylıktan çekildiğini duyurması istenir. Mahallede ortaya çıkan büyük bir sürpriz ise geçmişin defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.