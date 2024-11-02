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        Haberler Magazin Nuri Alço taburcu oldu - Magazin haberleri

        Nuri Alço taburcu oldu

        Bağırsak yapışması nedeniyle ameliyat olan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Nuri Alço, taburcu olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:49
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        Nisan ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından kalbinde de sorun olduğu anlaşılan, bu nedenle kalp pili takılan Nuri Alço, bir süredir sağlık problemleriyle boğuşuyor.

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        Geçtiğimiz günlerde karın bölgesindeki ağrılardan duyduğu şikâyet üzerine hastaneye giden Nuri Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı tespit edilmişti. Rahatsızlığının ilaçla giderilemeyeceği anlaşılınca ünlü oyuncu, ameliyat olmuş, ardından da yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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        Nuri Alço, iki gün önce hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakımdan çıkarıldı. Ünlü oyuncu, bugün de taburcu olduğunu duyurdu.

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        Nuri Alço, kendisini ameliyat eden doktorlara da teşekkür etti.

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        Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı.

        #Nuri Alço
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