İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 14 - 21 Haziran arasında düzenleyeceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde, başkanlığını ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yapacağı Uzun Metraj Film Yarışması'nın diğer jüri üyeleri de açıklandı. Jüride görev alacak diğer isimler; ABD'li oyuncu - yönetmen Danny Lebern Glover, Bosna'nın en iyi oyuncusu olarak anılan Emir Hadzihafizbegovic, Çin asıllı ABD'li oyuncu Joan Chen, Avrupa'nın en bilinen ödüllü kadın yönetmenlerinden Danimarkalı Lone Scherfig, üç Oscar ödüllü İngiliz kostüm tasarımcısı Sandy Powell, İran'ın Cannes Ödüllü oyuncusu Seyyid Şahap Hüseyni oldu.

Danny Lebern Glover: ilk kez 'Alcatraz'dan Kaçış' filmiyle kamera karşısına geçti. Farklı rollerdeki ustalığıyla ses getiren ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken oyuncunun birçok filmi Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi.

Emir Hadzihafizbegovic: 63 filmde canlandırdığı karakterlerle sayısız ödül kazandı. 25 yıldır süren aktif oyunculuk hayatında, tiyatro da dahil 100'den fazla karakter canlandıran Hadzihafizbegovic, 40'ın üzerinde tiyatro oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Canlı seyirci önünde 2500'den fazla kez sahneye çıkan Bosnalı oyuncu; uluslararası alanda yaptığı sinema çalışmalarıyla prestijli festivallerden 15'ten fazla ödül kazandı.

Lone Scherfig: Berlin Uluslararası Film Festivali'ndeki Gümüş Ayı aldığı 'Yeni Başlayanlar İçin İtalyanca' ile uluslararası çıkışını gerçekleştirdi. 2010 yapımı 'Aşk Dersi' üç dalda Oscar adayı oldu. Film, 8 dalda aday gösterildiği BAFTA'dan 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' ile döndü.

Sandy Powell: 1986'ta Derek Jarman'ın Caravaggio'su için Barok tarzında hazırladığı kaftanlarla girdiği film endüstrisinde 13 kez Oscar'a aday oldu. 'Love', 'The Aviator' ve 'The Young Victoria' filmleriyle 3 Oscar kazandı. Powell, 15 kez aday olduğu BAFTA'da ise 3 kez ödül kazandı..

Seyyid Şahap Hüseyni: 61. Berlin Film Festivali'nde 'A Separation'daki rolüyle 'En İyi Oyuncu' dalında Gümüş Ayı, 2016'daki Cannes Film Festival'inde 'The Salesman'daki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

YARIŞACAK FİLMLER

* Sama İçin

* Gece Yolcusu

* Omar ve Biz

* Kızım Gibi Kokuyorsun

* Oskar&Lilli

* Oğlum Gibi

* Extra Time

50'den fazla filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde; 'En İyi Uzun Metraj Film', 15 bin Avro para ödülünün sahibi olacak. Kazananlar 21 Haziran'da festivalin kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.